H 10η γυναικοκτονία της χρονίας: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στο Βόλο και διέφυγε – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, θεωρείται επικίνδυνος (Photos)

Σε ανθρωποκυνηγητό έχει επιδοθεί η αστυνομία στο Βόλο για τη σύλληψη άνδρα ο οποίος δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή.

Η νέα γυναικοκτονία – η δέκατη μέσα στο 2025 – συνέβη στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος, όταν άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης άρπαξε τη γυναίκα και την πέταξε με δύναμη πάνω σε τζαμαρία, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί θανάσιμα και να πεθάνει από αιμορραγία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος.

Αμέσως η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, oι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάσουν σε περίπτωση που τον εντοπίσουν, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και δεν αποκλείεται να φέρει αιχμηρό αντικείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τα θύματα γυναικοκτονιών ήταν 15, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2010 ως την 1η Απριλίου 2024 δολοφονήθηκαν συνολικά 179 γυναίκες στην Ελλάδα. Επίσης, σημειώνεται ότι εδώ και χρόνια η αντιπολίτευση και διάφορες οργανώσεις πιέζουν την κυβέρνηση να δώσει νομική υπόσταση στο έγκλημα της γυναικοκτονίας, κάτι που, όμως, δεν έχει καταστεί εφικτό ως σήμερα.

Διαβάστε επίσης

Αμοργός: «Ο κόσμος ήταν μεθυσμένος, δεν ήθελε πανό» – Ο απίστευτος ισχυρισμός του δημάρχου για τη μήνυση σε Αποστολόπουλο

Ιωάννινα: Κορμός δέντρου καταπλάκωσε ξυλοκόπο

Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στο Μπαλί Μυλοποτάμου – Επτά τραυματίες