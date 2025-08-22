search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 12:14

H 10η γυναικοκτονία της χρονίας: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στο Βόλο και διέφυγε – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, θεωρείται επικίνδυνος (Photos)

22.08.2025 12:14
volos_1

Σε ανθρωποκυνηγητό έχει επιδοθεί η αστυνομία στο Βόλο για τη σύλληψη άνδρα ο οποίος δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή.

Η νέα γυναικοκτονία – η δέκατη μέσα στο 2025 – συνέβη στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος, όταν άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης άρπαξε τη γυναίκα και την πέταξε με δύναμη πάνω σε τζαμαρία, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί θανάσιμα και να πεθάνει από αιμορραγία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος.

Αμέσως η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, oι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάσουν σε περίπτωση που τον εντοπίσουν, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και δεν αποκλείεται να φέρει αιχμηρό αντικείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τα θύματα γυναικοκτονιών ήταν 15, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2010 ως την 1η Απριλίου 2024 δολοφονήθηκαν συνολικά 179 γυναίκες στην Ελλάδα. Επίσης, σημειώνεται ότι εδώ και χρόνια η αντιπολίτευση και διάφορες οργανώσεις πιέζουν την κυβέρνηση να δώσει νομική υπόσταση στο έγκλημα της γυναικοκτονίας, κάτι που, όμως, δεν έχει καταστεί εφικτό ως σήμερα.

Διαβάστε επίσης

Αμοργός: «Ο κόσμος ήταν μεθυσμένος, δεν ήθελε πανό» – Ο απίστευτος ισχυρισμός του δημάρχου για τη μήνυση σε Αποστολόπουλο

Ιωάννινα: Κορμός δέντρου καταπλάκωσε ξυλοκόπο

Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στο Μπαλί Μυλοποτάμου – Επτά τραυματίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wildfires-spain_ap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

efimerides_new
MEDIA

Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

mbrace new new
ΕΛΛΑΔΑ

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

volos_1
ΕΛΛΑΔΑ

H 10η γυναικοκτονία της χρονίας: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στο Βόλο και διέφυγε – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, θεωρείται επικίνδυνος (Photos)

OzzyOsbourne_ap_stage
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tom Morello: Ο Ozzy Osbourne ήξερε ότι πλησίαζε το τέλος του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:53
wildfires-spain_ap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

efimerides_new
MEDIA

Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

mbrace new new
ΕΛΛΑΔΑ

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

1 / 3