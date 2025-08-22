search
ΕΛΛΑΔΑ

22.08.2025 15:36

Γυναικοκτονία στο Βόλο: Ο 40χρονος σκότωσε τη 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους – Νέες πιέσεις από την αντιπολίτευση για τη νομική υπόσταση του όρου (Photos)

H 10η γυναικοκτονία για το 2025 είναι γεγονός: ένας 40χρονος δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του στο Βόλο και ως ώρας διαφεύγει, παρά το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψή του, καθώς θεωρείται επικίνδυνος και πιθανόν οπλισμένος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής στο σπίτι του ζευγαριού και μπροστά στα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής που εργαζόταν ως οικοδόμος, και η 36χρονη σύζυγός του καυγάδισαν, κάτι που, όπως λένε κάποιες πληροφορίες, συνέβαινε συχνά το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται ότι η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ο άνδρας άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας.

Η 36χρονη παρά τα τραύματά της, έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου στον οδό Κωνσταντά, όπου διαμένει η οικογένεια. Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο δράστης βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το σπίτι και διέφυγε μέσω της οδού Γλάδστωνος.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι»

Το αποτρόπαιο έγκλημα συνέβη μπροστά στα μάτια των παιδιών του ζευγαριού. Περίοικοι μιλούν για κραυγές που ακούστηκαν στη γειτονιά και για μια σκηνή που θύμιζε «ταινία τρόμου», ενώ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των τεσσάρων παιδιών της οικογένειας: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να ψέλλισε ένα από τα παιδιά του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Η μεγαλύτερη κόρη μιλώντας στο gegonota.news, ανέφερε ότι οι γονείς της είχαν συχνούς καυγάδες. Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καυγάς, ο 40χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας. «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 40χρονος ζήλευε την σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Αμέσως η αστυνομία ειδοποιήθηκε και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 40χρονου. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρέθηκαν σύντομα ασθενοφόρο και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, oι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάσουν σε περίπτωση που εντοπίσουν τον 40χρονο, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και δεν αποκλείεται να είναι ακόμα οπλισμένος με αιχμηρό αντικείμενο.

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τα θύματα γυναικοκτονιών ήταν 15, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2010 ως την 1η Απριλίου 2024 δολοφονήθηκαν συνολικά 179 γυναίκες στην Ελλάδα. Επίσης, σημειώνεται ότι εδώ και χρόνια η αντιπολίτευση και διάφορες οργανώσεις πιέζουν την κυβέρνηση να δώσει νομική υπόσταση στο έγκλημα της γυναικοκτονίας, κάτι που, όμως, δεν έχει καταστεί εφικτό ως σήμερα.

Μπροστά στο νέο περιστατικό γυναικοκτονίας στη χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε: «Ακόμα μια γυναικοκτονία, στον Βόλο αυτή τη φορά. Ακόμα ένα θύμα στον μακρύ κατάλογο της έμφυλης βίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά να προβεί στην νομική αναγνώριση του όρου, αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών. Χρειάζεται πολιτική βούληση και ισχυρό κράτος πρόνοιας για να δημιουργηθεί ένα πλέγμα επαγρύπνησης και ενεργειών πρόληψης της έμφυλης βίας. Για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Είναι ήδη αργά».

Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς υπογραμμίστηκε ότι «η στυγερή δολοφονία της 36χρονης γυναίκας στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των παιδιών της, συγκλονίζει και ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει την πιο σκοτεινή όψη της πατριαρχικής βίας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η Νέα Αριστερά στέκεται δίπλα στις γυναίκες και απαιτεί την άμεση νομική κατοχύρωση του όρου “γυναικοκτονία” στο ελληνικό δίκαιο. Όσο η Πολιτεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτά τα εγκλήματα σαν “οικογενειακές τραγωδίες” ή “ανθρωποκτονίες εν βρασμώ ψυχής”, παραμένει συνένοχη στη διαιώνιση της βίας.

Η συστηματική εξόντωση γυναικών από τους συντρόφους, τους συζύγους ή τους πρώην τους δεν είναι ατομικές παρεκτροπές· είναι συλλογικό κοινωνικό έγκλημα που πηγάζει από σχέσεις εξουσίας, ανισότητες και την πατριαρχική κουλτούρα. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας. Η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα».

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το Κίνημα Δημοκρατίας.

