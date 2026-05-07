Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Καμία συναίνεση»

Τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε η πρόταση του πρωθυπουργού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που παρουσίασε στους βουλευτές της ΝΔ κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος.

Η αντιπολίτευση κρίνει ότι η κυβέρνηση είναι η πλέον ακατάλληλη για υποβολή πρότασης συνταγματικής αναθεώρησης εξαιτίας των θεσμικών και ουσιαστικών παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου. τις οποίες της καταλογίζουν. Καθώς επίσης και εξαιτίας των αλλεπάλληλων θεσμικών εκτροπών τις οποίες εντοπίζουν σε θεσμικές διαδικασίες όπως οι διερευνήσεις του δυστυχήματος των Τεμπών και των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Παράλληλα η κυβέρνηση κατηγορείται ότι προχωρά σε αλλαγή ατζέντας για να αποπροσανατολίσει από τις παραπάνω υποθέσεις, αλλά και ότι επιχειρεί να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές στην κατεύθυνση του νεοφιλελευθερισμού, της εφαρμογής αντιλαϊκών μέτρων, της υπονόμευσης της δημόσιας πανεπιστημιακής παιδείας αλλά και του κρατικού αυταρχισμού.

ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός λέει ότι θα αναθεωρήσει άρθρα που έχει ήδη παραβιάσει

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας για το θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, υποστήριξε ότι «η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού. Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει».

Ειδικότερα, αναφερόμενος στο άρθρο 86, επισήμανε ότι «επί της υποθέσεως των κ.κ. Καραμανλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασία προς το δικαστικό συμβούλιο» και προσέθεσε ότι «τώρα, ενώ ακόμη και η κα Αραμπατζή ζητούσε από τους συναδέλφους της να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εις βάρος της είναι άδικες, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 και υποστηρίζει ότι οι βουλευτές πρέπει να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα και καταψηφίσουν την πρόταση σύστασης. Η κυβέρνηση μάλιστα φαίνεται να γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Σχετικά με το άρθρο 16, η ίδια κυβέρνηση έφερε νόμο που το αντιστρατεύεται», έφερε ως παράδειγμα ο εκπρόσωπος Τύπου ενισχύοντας την πεποίθηση του ότι «δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του».

ΣΥΡΙΖΑ: Μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις από τη ΝΔ

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Το κείμενο με τις προτάσεις της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που διανεμήθηκε σήμερα στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ως βάση συζήτησης, συνιστά πολιτική παραδοξότητα, αν όχι αστειότητα.

Γιατί είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που συστηματικά, απροκάλυπτα και αλαζονικά:

Εργαλειοποίησε το άρθρο 86 και το εκμεταλλεύτηκε, έτσι ώστε να πέσουν στα μαλακά οι υπουργοί της, ενώ λέει ότι θέλει να το αναθεωρήσει.

Επέφερε αλλεπάλληλα πλήγματα στο άρθρο 16 και τώρα θέλει την ολοκληρωτική αναθεώρησή του, στο πλαίσιο της ιδεοληπτικής στρατηγικής της για την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν χρειάζεται πλέον μόρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά μόνο λεφτά.

Προσβάλλει βάναυσα το Κράτος Δικαίου με το μεγάλο πρόβλημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, τα προβλήματα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς, της ελευθερίας του Τύπου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, τσαλαπατώντας το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έφτιαξε μέσω του επιτελικού κράτους ένα μοντέλο υπερσυγκέντρωσης εξουσιών και αδιαφάνειας γύρω από το πρωθυπουργικό γραφείο, για το οποίο πλέον διαμαρτύρονται και οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ.

Επομένως εισέρχεται στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις.

Καμία συναίνεση σε αυτή τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, θα καταθέσουμε την πρότασή μας, θα υπάρξει λαϊκή ετυμηγορία και θα τα δούμε όλα στην επόμενη Βουλή».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αποκλείοντας κάθε περιθώριο συναίνεσης με την κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, «δεν μπορεί να υπάρχει συναίνεση σε αυτή, με ευθύνη της κυβέρνησης, λειτουργία καθεστώτος», ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «χρησιμοποιεί πολλαπλώς το άρθρο 86 για να κρύψει από τη Δικαιοσύνη ελεγχόμενους υπουργούς». Ο ίδιος αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία της κυβέρνησης να ανοίξει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για «σοβαρές και πολλές παραβιάσεις του Συντάγματος».

KKE: Κατοχύρωση αντιδραστικών τομών από τον κ. Μητσοτάκη, αποκαλύπτει το αντιλαϊκό πρόσωπο της ΕΕ

Ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε κάθε όριο πρόκλησης στην προσπάθειά του να εμφανιστεί ο ίδιος, η κυβέρνηση και το κόμμα του ως θύματα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στην πραγματικότητα είναι θύτες και ένοχοι. Αντί να απολογείται για το όργιο των πελατειακών σχέσεων, απ’ το οποίο ωφελήθηκε ο κομματικός του στρατός κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών, απογειώνει τη συγκάλυψη, τόσο με την άρνηση συγκρότησης Προανακριτικής Επιτροπής, όσο και με την εξοργιστική προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, τα οποία μάλιστα επιβραβεύει με την ένταξη στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Με τις αλλαγές που εξήγγειλε για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην ουσία επιδιώκει να κατοχυρώσει συνταγματικά μια σειρά αντιδραστικές τομές, που ήδη υλοποιούνται σε χώρες της ΕΕ από όλες τις κυβερνήσεις, θέτοντας ως στόχο την απόλυτη ευθυγράμμιση με το ευρωενωσιακό δίκαιο, αποκαλύπτοντας το πραγματικό αντιλαϊκό πρόσωπο του “κράτους δικαίου της ΕΕ” που έχουν κάνει σημαία τους τα υπόλοιπα κόμματα.

Γι’ αυτό αποσιωπούν ότι όλοι τους αρνήθηκαν να στηρίξουν τις προτάσεις που κατέθεσε το ΚΚΕ στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες, για κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβερνητική πλειοψηφία, για κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών του εφοπλιστικού κεφαλαίου, για συνταγματική κατοχύρωση του καθολικά δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας, της υγείας.

Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να «θωρακιστεί» η οικονομία, δηλαδή, να στηρίζονται απλόχερα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και η μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.

Ομολογεί την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής με τη συνταγματική βούλα σε βάρος των αναγκών και των δικαιωμάτων του λαού και των παιδιών του, μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να γίνει συνολικά η ανώτατη εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή και απρόσιτη για τη λαϊκή οικογένεια, τον συνταγματικό “κόφτη” στις κοινωνικές δαπάνες στο όνομα της «βιώσιμης δημοσιονομικής λειτουργίας», την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Την ίδια στιγμή η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης πάει χέρι – χέρι και με την ένταση της καταστολής, την επιβολή «σιγής νεκροταφείου» στην οποία στοχεύουν οι εξαγγελίες για μεγαλύτερο έλεγχο στο εσωτερικό και τη λειτουργία των κομμάτων, του Τύπου, την «αξιολόγηση» στον δημόσιο τομέα.

Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι τις παραπάνω αντιδραστικές αλλαγές, ο πρωθυπουργός τις ενέταξε στο γνωστό αφήγημα περί “πολιτικής σταθερότητας”, που στηρίζεται και μέσα από τις αλλαγές στο εκλογικό δικαίωμα, την απαράδεκτη γενίκευση της επιστολικής ψήφου, τις επιμέρους αλλαγές στον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης, στο άρθρο 86, στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποκαλύπτοντας ότι στην πραγματικότητα αποσκοπούν στη “σταθεροποίηση” μιας πολιτικής που μόνο αστάθεια προκαλεί στη ζωή του λαού.

Σταθερότητα όμως για τον λαό σημαίνει απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς, σημαίνει αξιοπρεπές εισόδημα που δε θα τελειώνει στα μέσα του μήνα, μειωμένο ημερήσιο σταθερό εργάσιμο χρόνο, με δυο λόγια σταθερή και διευρυνόμενη κάλυψη όλων των αναγκών του, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της εποχής. Κι αυτό απαιτεί ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής, που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δηλώνουν διαθέσιμες να υλοποιήσουν αύριο οι διάφορες εφεδρείες του συστήματος.

Νέα Αριστερά: Καμία συναίνεση στην καταστροφική Συνταγματική Αναθεώρηση του Μητσοτάκη

Βολές στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά, διατυπώνοντας ξεκάθαρο «όχι» στη Συνταγματική Αναθεώρηση, μετά τις προτάσεις της ΝΔ που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

«Η προωθούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη συνταγματική αναθεώρηση λειτουργεί μεν ως μια έσχατη προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας από τα σκάνδαλα, παραμένει ωστόσο η αιχμή του δόρατος για την επιβολή βασικών αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών της κυβέρνησης. Επιλογών που οδηγούν στη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού και στην περαιτέρω αυταρχικοποίηση του κράτους», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως προσθέτει ότι «ενδεικτικά, παρά την αποδεδειγμένη τοις πράγμασι απάτη των ιδιωτικών ‘πανεπιστημίων’ χωρίς εγκαταστάσεις, καθηγητές και ουσιαστικά προγράμματα σπουδών -ιδρυμάτων κατάλληλων μόνο για να διορίζονται οι κάθε λογής ‘Μακάριοι’- ο κ. Μητσοτάκης, αφού πρώτα παραβίασε το Σύνταγμα, τώρα επιχειρεί να αλλάξει το άρθρο 16».

Σύμφωνα με την Πατησίων, «ομοίως, στη χώρα που οι τίμιοι, φιλότιμοι και με αίσθηση δημοσίου συμφέροντος υπάλληλοι, όπως η κ. Τυχεροπούλου, διώκονται, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία για να καταλάβει κανείς ποιους υπαλλήλους θέλει να ξεφορτωθεί».

Τέλος, επισημαίνει πως «ως Νέα Αριστερά τασσόμαστε απέναντι στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση και καλούμε τις δημοκρατικές κοινοβουλευτικές δυνάμεις να μην προσφέρουν στον κ. Μητσοτάκη μια τόσο επικίνδυνη ευκαιρία».

Αντίστοιχη ανακοίνωση μη συναίνεσης εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, δήλωσε ότι «η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι «βουτηγμένη στα σκάνδαλα» και διαμηνύοντας πως το κόμμα του «θα πάει μέχρι τέλους».

Επικριτική ήταν και η στάση της ΝΙΚΗΣ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Δήμο Θανάσουλα, να δηλώνει ότι «ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ασύστολα. Είναι γελασμένος».

