Συνταγματική αναθεώρηση: Ανοίγει η συζήτηση, τι θα γίνει με το άρθρο 86 – Ο ρόλος Στυλιανίδη και Ρουσόπουλου

Η κυβέρνηση ανοίγει τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση ευελπιστώντας ότι θα καταφέρει να αλλάξει την ατζέντα από την δύσκολη καθημερινότητα αλλά και προσδοκώντας να αποκομίσει και πολιτικά οφέλη τα οποία σχετίζονται με το μεγάλο στοίχημα της συναίνεσης.

Στην πραγματικότητα το βλέμμα των κυβερνητικών στελεχών είναι στραμμένο προς το ΠΑΣΟΚ αφού το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη αναμένεται να διαμορφώσει το επόμενο πολιτικό σκηνικό δεδομένου ότι ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα, παρά μόνο με αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όλα αυτά φυσικά είναι συνδεδεμένα με τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά που εμφανίζει να έχει η ΝΔ σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Οι πληροφορίες λένε ότι σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα δώσει το χρονοδιάγραμμα, ενώ άλλες πηγές επέμεναν ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει ακόμα και δήλωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για τα άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν. Πάντως τις επόμενες ώρες τις επόμενες ώρες θα σταλεί επιστολή σε όλους τους βουλευτές της ΝΔ που θα τους ζητείται να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η όλη διαδικασία θα ξεκινήσει από την παρούσα Βουλή για να ολοκληρωθεί από την επόμενη, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Μάλιστα παρά την αρχική σκέψη που υπήρχε στο Μέγαρο Μαξίμου οι συζητήσεις να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2026, το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται να θέλει να την επισπεύσει ξεκινώντας κάπου τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Τότε δηλαδή αναμένεται να συγκροτηθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να ξεκινήσει η επεξεργασία των υπό αναθεώρηση άρθρων.

Τα πρόσωπα του εγχειρήματος

Στην θέση του προέδρου ως επικρατέστερος εμφανίζεται ο πρώην υπουργός, Ευριπίδης Στυλιανίδης. Άλλωστε ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης και το φθινόπωρο του 2019, και μαζί με άλλους νομικούς της κυβέρνησης, έχουν ξεκινήσει επαφές για τη σύνταξη της κυβερνητικής πρότασης. Κομβικό ρόλο αναμένεται να παίξει στο θέμα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος έχει εμπειρία από την αναθεώρηση του 2019, αλλά και ο Γ.Γ. του πρωθυπουργικού γραφείου Στ. Κουτνατζής, ο οποίος επίσης είναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου.Σημαντικό ρόλο και ο μέχρι πρόσφατα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος, αλλά και ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αλλαγή, αλλά όχι κατάργηση για το άρθρο 86

Όπως είναι φυσικό στο επίκεντρο θα βρεθεί το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για το οποίο ήδη έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, δεδομένου ότι η Μαρία Καρυστιναού το έχει κάνει σημαία.

Η κυβερνητική πρόταση αλλά και η στάση των άλλων κομμάτων θα βρεθούν στο επίκεντρο της κριτικής της πρώην προέδρου του Συλλόγου των Συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Παράλληλα υπάρχει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου τα πολιτικά πρόσωπα βγήκαν εκτός ευθυνών. Οι πληροφορίες λένε ότι η πρόταση της ΝΔ δεν θα είναι η κατάργηση του αλλά η αλλαγή του ώστε να γίνουν πιο… «ευέλικτες» οι προβλέψεις που υπάρχουν για το ακαταδίωκτο υπουργών για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

Τα άρθρα που θα τεθούν προς αναθεώρηση

Με βάση τις δηλώσεις του πρωθυπουργού τα αργά που αναμένεται ακόμα να αναθεωρηθούν είναι

-Το άρθρο 103 για την άρση μονιμότητας στο Δημόσιο.

-Το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η συζήτηση για το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια αφού σε αυτό το θέμα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχει ταυτόσημη άποψη. Οι πολιτικές εξελίξεις προφανώς θα δώσουν και τον τόνο που θα κινηθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτό το θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πακέτο των προτάσεων της Ν.Δ. θα βρίσκονται πάνω από 60, σε σύνολο 120, άρθρων, και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται και η αλλαγή:

-Του άρθρου 90 για τον τρόπο εκλογής της Δικαιοσύνης (το οποίο έχει θέσει ήδη στον δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ ).

-Του άρθρου 30 για τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και συγκεκριμένα για την αύξηση της θητείας από 5 χρόνια που είναι σήμερα σε έξι

-Του άρθρου 53 για τον χρόνο της βουλευτικής περιόδου

-Του άρθρου 72 για τις αρμοδιότητες της Ολομέλειας της Βουλής.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση της επιστολικής ψήφου των ομογενών και στις εθνικές εκλογές, η Ν.Δ. αναμένεται να προτείνει την επιστολική ψήφο για όλους τους εκλογείς και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.

