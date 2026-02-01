search
01.02.2026 16:49

«Σφαγή» στο ΠΑΣΟΚ Λάρισας: «Αλλοίωση» εκλογικού αποτελέσματος καταγγέλλει ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος

01.02.2026 16:49
pasok

«Φωτιές» στο εσωτερικό της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, στη Λάρισα, …άναψε η απόφαση της τοποθέτησης του πρώην βουλευτή και νυν διευθυντή της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Κώστα Μπαργιώτα, στη θέση του συντονιστή, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Ζουριδάκη.

Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννης Μαλάκος, καταγγέλλει πως η αντικατάστασή του συνιστά «αλλοίωση στην πράξη της διαδικασίας των εκλογών» και επισημαίνει ότι ενημερώθηκε για τις εξελίξεις, μέσω τηλεφωνήματος από τη Χαριλάου Τρικούπη, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση ή επίσημη συζήτηση.

Στη μακροσκελή δημόσια τοποθέτησή του, ο κ. Μαλακός τονίζει πως η απόφαση αυτή παρακάμπτει τη βούληση των μελών που τον εξέλεξαν γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, ενώ θέτει σοβαρά ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία κρίθηκε η απομάκρυνσή του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, κάνει λόγο για «μαύρη λίστα» και κάνει λόγο για πρακτικές που -όπως υποστηρίζει- πλήττουν την εσωκομματική δημοκρατία και την αξιοπιστία του Κινήματος.

Ξεκαθαρίζει ότι, για λόγους πολιτικής αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού, δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο νέο διορισμένο όργανο της ΝΟΕΣ, θεωρώντας πως η παραμονή του θα ισοδυναμούσε με σιωπηρή αποδοχή επιλογών με τις οποίες διαφωνεί κάθετα, ενώ δηλώνει πως παραμένει ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ και θα είναι υποψήφιος στο επικείμενο συνέδριο με σταυρό εκλογής.

