ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 14:44
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

01.02.2026 14:35

ΚΚΕ: Αποκρουστική η ανάρτηση του πρωθυπουργού την ώρα που οι οικογένειες θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

01.02.2026 14:35
KKE

«Την ώρα που οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών, ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

«Αυτή η συζήτηση δεν έχει καμία απολύτως αξία για τους εργαζόμενους, αφού η “δυστοπία” στους χώρους δουλειάς είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται σ’ ολόκληρη την ΕΕ, στη βάση των αντεργατικών οδηγιών της, εντείνοντας συνολικά την εκμετάλλευση και οδηγώντας στην εκτίναξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», προσθέτει το ΚΚΕ.

«Μέτρο σύγκρισης δεν μπορούν, συνεπώς, να είναι τα αιματοβαμμένα ποσοστά στην ΕΕ, αλλά οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας, για να μπορεί ο εργαζόμενος να πηγαίνει στη δουλειά του και να ξέρει ότι θα γυρίσει ζωντανός», καταλήγει.

