«Το αέριο μύριζε μέρες πριν και έλεγαν “μην ανησυχείτε”»: Οι έρευνες, τα αναπάντητα ερωτήματα και οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Σε ξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η διαρροή στους σωλήνες, πέντε μέρες μετά την έκρηξη και φωτιά στη βιομηχανία που σκότωσε πέντε εργαζόμενες.

Λίγες ώρες μετά το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και κατέγραψε δύο εκρήξεις σε διάστημα 6 δευτερολέπτών και μετά τις αποκαλύψεις της περιφέρειας για παραβιάσεις στην τοποθέτηση των δεξαμενών προπανίου ήδη από το 2020, τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος προσπαθούν να φωτίσουν τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Η εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι διευρυμένη θα εξετάσει τυχόν εγκληματικά λάθη και κενά στην ασφάλεια και αδειοδότηση της βιομηχανίας.

Πάντως, τα πρώτα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα αίτια της φονικής φωτιάς δείχνουν ότι στις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο είχαν τρύπες (διαρροή) ενώ αρκετά μέτρα του εδάφους ήταν εμποτισμένα από το αέριο.

Οι έρευνες που γίνονται αναμένεται να βρουν και τις αιτίες της πολύμηνης διαρροής προπανίου.

Συνεχίζουν την κατάσβεση οι πυροσβέστες

Ο πρόεδρος αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε ότι τα πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο και μέχρι σήμερα συνεχίζουν την κατάσβεση.

Απώτερος στόχος των Αρχών είναι να μην αλλοιωθούν ευρήματα, ενώ οι εργασίες γίνονται με προσοχή, λόγω της παρουσίας αερίων και του κινδύνου νέας ανάφλεξης ή έκρηξης.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία των αρχών διαπιστώνεται ότι το υπέδαφος όπου διέρχονταν αγωγοί προπανίου παραμένει εμποτισμένο.

Νέες εκσκαφές από βδομάδα

Στο μεταξύ την εβδομάδα που έρχεται οι εκσκαφές θα συνεχιστούν για την ανεύρεση νέων στοιχείων, ενώ θα ληφθούν και νέες συμπληρωματικές καταθέσεις από άλλα άτομα της επιχείρησης.

Όσον αφορά στις δεξαμενές προπανίου που βρίσκονται στην εγκατάσταση, από έγγραφα που ήρθαν στο φως, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε επισημάνει από το 2020 πως οι δύο δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου δεν είχαν τοποθετηθεί στο σωστό σημείο, γεγονός που πλέον εξετάζεται σε συνδυασμό με τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Πληροφορίες που προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας, το υπόγειο του εργοστασίου, το οποίο λόγω της διαρροής μετατράπηκε σε άτυπη δεξαμενή προπανίου, δεν διέθετε άδεια. Το ζήτημα αυτό ανέδειξε δημόσια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας.

«Η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, η οποία είναι και η πρώτη η οποία εκδόθηκε, νομίζω ότι αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης ότι δεν έχει γίνει καν αναφορά στο υπόγειο, οπότε δεν υπάρχει και στην οικοδομική άδεια του 2007 της Πολεοδομίας. Έκτοτε έχουν εκδοθεί άλλες επτά άδειες, δηλαδή στο σύνολο 8 συνολικά άδειες, όπου νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί το υπόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ ο κ. Καταβούτας.

«Μύριζε αέριο και έλεγαν μην ανησυχείτε»

Στο μεταξύ, αίσθηση προκάλεσαν όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, Γιώργος Λιατίφης, στο Action24.

«Δεν μπορούσαν να πάνε στις τουαλέτες από τη μυρωδιά και μιλούσαν στους υπεύθυνους της εταιρείας και τους έλεγαν: “θα το δούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα”», επισήμανε.

