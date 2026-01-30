search
30.01.2026 21:30

Δύο εκρήξεις σε διάστημα 6 δευτερολέπτων στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο 

Αποκλεισμένο παραμένει το εργοστάσιο «Βιολαντα», όπου 5 εργαζόμενες έχασαν τις ζωές τους σε έκρηξη, που προκλήθηκε από διαρροή προπανίου.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από μεγάλη απόσταση διακρίνονται δύο ισχυρές εκρήξεις.

Όσο νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο, αποδομείται η εικόνα του «πρότυπου» εργασιακού. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ήδη από το 2020 η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει παραβάσεις και ελλείψεις στο εργοστάσιο.

Οι παραβιάσεις που εντοπίστηκαν

Σε έγγραφο με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 2020 το τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπίστωνει παραβιάσεις στην τοποθέτηση των δύο υπέργειων και των δύο υπόγειων δεξαμενών. 

Όπως παρατηρεί οι δύο υπόγειες δεξαμενές 9.000 λίτρων έχουν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας. Αντίστοιχα, οι δύο υπέργειες δεξαμενές 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων έχουν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας.

Παραμένει άγνωστο αν συμμορφώθηκε η εταιρεία  

Το τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας προειδοποιεί ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που αφορά τις προβλεπόμενες αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια της ιδιοκτησίας.

Δίνει τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Ωστόσο ερευνάται εάν τελικά η επιχείρηση συμμορφώθηκε τελικώς με τις υποδείξεις. Η νομιμότητα των συγκεκριμένων υπέργειων δεξαμενών αποτελεί αντικείμενο έρευνας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων.

Είχε άδεια το υπόγειο;

Την ίδια ώρα αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Τρικάλων Γιώργος Καταβούτας, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι το υπόγειο δεν έχει άδεια. «Στην πρώτη οικοδομική άδεια του 2007 δεν έχει γίνει καν αναφορά στο υπόγειο, οπότε δεν υπάρχει και στην οικοδομική άδεια του 2007 της Πολεοδομίας. Έκτοτε έχουν εκδοθεί άλλες επτά άδειες, δηλαδή στο σύνολο 8 συνολικά άδειες, όπου νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί το υπόγειο».

