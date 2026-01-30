Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες της επιχείρησης – Η πολύμηνη διαρροή αερίου, οι «ανύπαρκτοι» ανιχνευτές και το παράνομο υπόγειο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την τραγωδία που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.

Οι Αρχές, επιχειρούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ του πολύνεκρου εργατικού δυστυχήματος, συνεχίζοντας την συλλογή στοιχείων.

Παράλληλα, το πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων κατέγραψε «μίξη εκρηκτικών αερίων με χώμα», στοιχείο που ενισχύει το σενάριο συσσώρευσης προπανίου στο υπέδαφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του κτιρίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας που προκάλεσε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από αντλία πίεσης νερού που λειτουργούσε σε 24ωρη βάση, ενώ τη στιγμή της έκρηξης δεν υπήρχε βάνα για τη διακοπή της διαρροής, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του κτιρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία ανέθεσε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο μικροσκόπιο οι άδειες

Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η κατάσχεση όλων των φακέλων που σχετίζονται με την άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας.

Έτσι, την Πέμπτη, στελέχη της Πυροσβεστικής μετέβησαν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Τρικάλων, όπου προχώρησαν στην κατάσχεση έξι φακέλων που αφορούν την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, την αδειοδότηση των δεξαμενών προπανίου και την όδευση των σωληνώσεων. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως η Πολεοδομία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν οι προβλεπόμενες άδειες ή ενδεχόμενα κενά, τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία.

Σημειώνεται πως στη δικογραφία έχουν ήδη ενταχθεί δύο ένορκες καταθέσεις πραγματογνωμόνων, οι οποίοι κάνουν λόγο για «έκρηξη αερίου», καθώς και καταθέσεις εργαζομένων που αναφέρουν «οσμή προπανίου» στον χώρο.

Πολύμηνη η διαρροή

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Πυροσβεστικής, στο εργοστάσιο Βιολάντα, διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον χώρο και ενδεχομένως η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Αυτό που βρίσκεται στο μικροσκόπιο, είναι αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε. Επίσης, θα εξεταστεί εάν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν όλες οι άδειες της επιχείρησης, τόσο οι οικοδομικές όσο και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια. Εξετάζεται αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανιχνευτές αερίων. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, η επιχείρηση διέθετε ανιχνευτές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στον χώρο.

Επίσης, το υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φέρεται να ήταν «αδήλωτο», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν αισθητήρες αερίων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα συντρίμμια υπάρχουν ακόμη μεταλλικά τμήματα και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως.

Ένα στοιχείο που θεωρείται πλέον βέβαιο είναι ότι η διαρροή προπανίου υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ εργαζόμενοι φέρονται να είχαν εκφράσει ανησυχίες, αναφέροντας ότι στον χώρο υπήρχε έντονη οσμή.

Οι καταθέσεις του ιδιοκτήτη, του υπεύθυνου βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας

Αίσθηση προκαλούν και οι καταθέσεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας, του υπεύθυνου βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Star, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχα μυρίσει κι εγώ μια φορά την περίεργη οσμή, αλλά πίστευα ότι ερχόταν από τις τουαλέτες. Άλλη μια φορά που πήγα, δεν μύριζε τίποτα. Οπότε δεν θεώρησα ότι είναι κάτι σημαντικό».

Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ο χώρος που έγινε η έκρηξη δεν έπρεπε να υπάρχει: «Ναι, το υπόγειο είναι παράνομο. Όμως είχα ξεκινήσει πρόσφατα τις διαδικασίες για να το τακτοποιήσω».

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος βάρδιας επιβεβαιώνει πως η διαρροή ήταν αντιληπτή: «Μου μύριζε κάτι και αμέσως ενημέρωσα τον υπεύθυνο παραγωγής».

Το πιο τραγικό είναι ότι ο τεχνικός ασφαλείας δεν ειδοποιήθηκε από κανέναν. «Δεν μου είπε κανείς τίποτα. Άλλωστε ο ρόλος μου στο εργοστάσιο ήταν συμβουλευτικός».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε κάνει από το 2019 συστάσεις για τις δεξαμενές υγραερίου.

