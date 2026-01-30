search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 08:32

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι, τι εξετάζουν οι αρχές

30.01.2026 08:32
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026 στα Ψαχνά Εύβοιας, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του.

Το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε ύστερα από τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας της ανιψιάς τους, η οποία ζει μόνιμα στο εξωτερικό και ανησύχησε επειδή δεν μπορούσε να τους εντοπίσει.

Η γυναίκα, φοβούμενη το χειρότερο, ειδοποίησε αμέσως τις ελληνικές αρχές. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί και άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ψαχνών έφτασαν στο σημείο. Όταν μπήκαν στο σπίτι αντίκρισαν τους δύο ηλικιωμένους (ηλικίας 82 και 86 ετών) χωρίς τις αισθήσεις τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν είχε εκδηλωθεί φωτιά μέσα στο σπίτι, ωστόσο όταν έφτασαν οι Αρχές είχε σβήσει.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από έναν καναπέ, ο οποίος φαίνεται πως πήρε φωτιά από θερμαντικό σώμα. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει εγκαίρως. Οι δύο άνθρωποι πιθανότατα πέθαναν από αναθυμιάσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, πριν ακόμη προλάβει κάποιος να τους βοηθήσει.

Η τοπική κοινωνία των Ψαχνών είναι βαθιά συγκλονισμένη, καθώς το ζευγάρι ήταν γνωστό και αγαπητό στη γειτονιά. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να επιβεβαιώσουν τα σενάρια που εξετάζονται.

Διαβάστε επίσης:

Σήμερα και αύριο το τελευταίο «αντίο» στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ – Σε Θεσσαλονίκη και Πιερία οι πρώτες κηδείες

Τα Τρίκαλα πενθούν και αναζητούν απαντήσεις για την τραγωδία στο Βιολάντα – Σήμερα οι κηδείες της Βασιλικής και της Ελένης

Καιρός: Ανατολικά κινείται η κακοκαιρία «Kristin» – Μικρή ανάπαυλα την Παρασκευή – Ξανά έντονα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

springsteen-streets-of-minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bruce Springsteen έβγαλε και δεύτερη version του «Streets of Minneapolis» και ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

matsas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

skilitseio_egkainia_new
ΥΓΕΙΑ

Χίος: Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική στο «Σκυλίτσειο»

IOS_ISLAND
TRAVEL

Ίος, «η βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» – «Ύμνοι» από τα διεθνή ΜΜΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:16
Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

springsteen-streets-of-minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bruce Springsteen έβγαλε και δεύτερη version του «Streets of Minneapolis» και ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

matsas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

1 / 3