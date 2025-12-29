Καλαμπάκα: Δύο νεκροί από αναθυμιάσεις στο χωριό Κρύα Βρύση

Νεκροί στο σπίτι τους στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας εντοπίστηκαν ένας άνδρας 73 ετών και μία γυναίκα 65 ετών.

Σύμφωνα με το trikalaopinion, πρόκεται για αδέλφια , που πέθαναν από αναθυμιάσεις, προερχόμενες από ξυλόσομπα.

Οι κάτοικοι του χωριού ανησύχησαν, καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής εδώ και μέρες και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί, μπαίνοντας στο σπίτι τους εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

