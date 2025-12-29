search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:28
ΕΛΛΑΔΑ

29.12.2025 16:43

Καλαμπάκα: Δύο νεκροί από αναθυμιάσεις στο χωριό Κρύα Βρύση

29.12.2025 16:43
Νεκροί στο σπίτι τους στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας εντοπίστηκαν ένας άνδρας 73 ετών και μία γυναίκα 65 ετών.

Σύμφωνα με το trikalaopinion, πρόκεται για αδέλφια , που πέθαναν από αναθυμιάσεις, προερχόμενες από ξυλόσομπα.

Οι κάτοικοι του χωριού ανησύχησαν, καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής εδώ και μέρες και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί, μπαίνοντας στο σπίτι τους εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Διαβάστε επίσης

Από ασφυξία πέθαναν οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια της Τρίπολης μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή

Το 2025 κάνει φινάλε με … σκανδιναβικό ψύχος – «Βουτιά» της θερμοκρασίας ως 10 βαθμούς Κελσίου παραμονή Πρωτοχρονιάς

