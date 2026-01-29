Έκρηξη στη Βιολάντα: «Της έλεγα να παραιτηθεί αλλά δεν περίμενα να ανατιναχθεί», λέει ο γιος θύματος 

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στα Τρίκαλα η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκοβάλας, μίας από της πέντε εργαζόμενες, που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία «Βιολάντα».

«Μας τη στέρησαν»

Ο γιος της μιλώντας στο MEGA δήλωσε «Τι να πω για τη μητέρα μου… Δεν ήταν στη μοίρα της να φύγει τόσο νέα με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο. Η μοίρα της ήταν να ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα αλλά όπως καταλαβαίνω κάποιοι άλλοι παρενέβησαν και μας στέρησαν αυτό που είχαμε και αξίζαμε. Η μητέρα μου για εμένα ήταν τα πάντα, ήταν το στήριγμά μου. Συνομιλούσαμε καθημερινά πολλές φορές, είχαμε καλή επικοινωνία, καλές σχέσεις. Στην ουσία μου στέρησαν ένα κομμάτι του εαυτού μου».

«Τριτοκοσμικός κρατήρας το εργοστάσιο»

Ο Άγγελος καταφέρθηκε κατά της εταιρείας, «Έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτό το μέρος που αποδείχθηκε πως ήταν ένας τριτοκοσμικός κρατήρας. Και εκεί πέρα, δυστυχώς ξεψύχησε με έναν άδικο και βίαιο τρόπο. Υπεύθυνη είναι η ίδια η εταιρεία, το πρόσωπο της εταιρείας, ο μηχανικός του κτιρίου και άλλοι αρμόδιοι που υπέγραψαν για την κατάσταση του κτιρίου».

Τόνισε πως η μητέρα του δεν ήταν ευχαριστημένη με τις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο. «Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη δουλειά της και το ανώτερο προσωπικό, οι υπεύθυνοι, δεν ήταν κατάλληλοι άνθρωποι να διευθύνουν επιχείρηση, δεν ήταν αρμόδιοι οι περισσότεροι. Επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση, πρόνοια για τους εργαζόμενους καμία. Η μητέρα μου πήγαινε εκεί μόνο και μόνο για να ζήσουμε εμείς, να σπουδάσουμε, να φύγουμε».

«Της έλεγα να παραιτηθεί»

Επεσήμανε ότι την είχε παροτρύνει να παραιτηθεί, «Εγώ της έλεγα να παραιτηθεί και να βρει κάτι καλύτερο και μου έλεγε “εσείς τι θα κάνετε;” και της απαντούσα “μην σε νοιάζει για εμάς, εσύ να είσαι καλά”. Προφανώς δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, εγώ μιλούσα για σωματική και ψυχική κούραση. Δεν περίμενα ότι θα ανατιναχθεί μέσα σε ένα μανιτάρι και θα καίγεται για ώρες στους 1.000 βαθμούς».

Ο Άγγελος τόνισε ότι θέλει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. «Μέχρι τότε δεν θα ησυχάσει κανένας μας. Αυτοί οι άνθρωποι οι σοβαροφανείς, τα “πρότυπα” που αποδείχτηκαν τριτοκοσμικά χωρίς καμία πρόνοια για τους εργαζομένους. Δεν θα σταματήσει κανένας και ειδικά εγώ μέχρι να πάνε όσοι φταίνε στη φυλακή».

