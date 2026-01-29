Bιολάντα: Σήμερα οι κηδείες των 3 εργατριών – Οι καταθέσεις των υπαλλήλων για τη μυρωδιά

Σήμερα θα πουν φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς το τελευταίο αντίο στις τρεις από τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Το πένθος παραμένει βαρύ για τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στις 11:00, στον τόπο καταγωγής της, στο Γριζάνο Τρικάλων.

Στις 14:00, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα στην Καρδίτσα, ενώ στις 16:00 θα τελεστεί η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Την Παρασκευή θα γίνουν οι άλλες δύο κηδείες: στις 11:30 της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους

Την ίδια ώρα, ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό υπεύθυνο ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, οι οποίοι κατέθεταν επί περίπου τέσσερις ώρες, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι επόμενες ενέργειες της Δικαιοσύνης θα ακολουθήσουν μετά την ενσωμάτωση των πραγματογνωμοσυνών των υπηρεσιών που ερευνούν τον χώρο του δυστυχήματος.

Το αέριο που όλοι το μυρίζαν και κανείς δεν έκανε τίποτα

Στην ενοχλητική μυρωδιά αερίου που, τους τελευταίους μήνες, έκανε κατά διαστήματα την εμφάνισή της, άλλοτε πιο έντονα άλλοτε λιγότερο, αναφέρθηκαν εργαζόμενοι του εργοστασίου Βιολάντα στις καταθέσεις τους στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, το γενικό συμπέρασμα που συνάγεται από τις περισσότερες καταθέσεις είναι ότι οι εργαζόμενοι του εργοστασίου είχαν μυρίσει το αέριο που διαρρέονταν από τις σωληνώσεις και είχαν ενημερώσει σχετικά τους προϊσταμένους τους.

Μάλιστα, ακόμα και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ανέφερε πως μία φορά που είχε βρεθεί στις εγκαταστάσεις είχε μυρίσει και αυτός μια μυρωδιά – όχι έντονη – που θεώρησε, όπως είπε, ότι προερχόταν από την αποχέτευση.

Από τη μεριά του ο υπεύθυνος βάρδιας που συνελήφθη ανέφερε ότι κάποιοι εργαζόμενοι τον είχαν ενημερώσει για την περίεργη αυτή μυρωδιά και ότι αυτός με τη σειρά του είχε μεταφέρει την πληροφορία στον υπεύθυνο παραγωγής.

Όσον αφορά στον τρίτο συλληφθέντα, τον τεχνικό ασφαλείας, αυτός ανέφερε πως δεν γνωρίζει τίποτα καθώς κανείς δεν τον είχε ενημερώσει σχετικά.

Όπως προέκυψε από την επισταμένη έρευνα των στελεχών της Πυροσβεστικής, αιτία της φονικής έκρηξης αποτέλεσε η πολύμηνη διαρροή προπάνιου.

Το αέριο συγκεντρώθηκε στο υπόγειο και ένας σπινθήρας οδήγησε στην τεράστια έκρηξη που κόστισε πέντε ζωές.

Αυτό που ελέγχουν τώρα οι ερευνητές είναι αν η επιχείρηση είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Στην ερώτηση για το αν υπήρχαν αισθητήρες ανίχνευσης στο ισόγειο, πηγές με γνώση της υπόθεσης εξήγησαν πως: «δεν μπορεί ακόμα να διαπιστωθεί αυτό καθώς ο χώρος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτό όμως το κτήριο προϋπήρχε και σε ελέγχους που είχαν γίνει είχε διαπιστωθεί πως είχε ανιχνευτές στο ισόγειο…

Στην περίπτωση αυτή οι ανιχνευτές δεν θα εντόπιζαν τη διαρροή. Γιατί δεν μιλάμε για νέφος αερίου ή κάτι αισθητό. Υπήρχε μια οσμή που ερχόταν από το υπόγειο ή μέσα από καμιά αποχέτευση. Για να ανιχνευθεί απαιτείται συγκεκριμένη ποσότητα στον χώρο».

Εκεί που σίγουρα δεν υπήρχαν ανιχνευτές (δεν είναι υποχρεωτικό) είναι στο υπόγειο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν ούτε καν δηλωμένο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος και μέσα είχε μια αντλία νερού, ενώ, ο ιδιοκτήτης φέρεται να υποστήριξε πως πρόσφατα είχε κάνει κάποιες κινήσεις για να το «τακτοποιήσει».

Η αιτία της διαρροής του επικίνδυνου αερίου φαίνεται να εντοπίζεται σε εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν στον δρόμο πάνω από σωληνώσεις προπανίου το καλοκαιρι, με βαρέα οχήματα να προκαλούν διάτρηση κάτω από το υπέδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι το προπάνιο μεταφερόταν από τις δεξαμενές με σωλήνες που περνούσαν κάτω από τον δρόμο και έμπαιναν μέσα σε μπετά.

ΣΥΡΙΖΑ: Να αποκαλυφθεί η αλήθεια και οι ευθύνες

«Να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μην κρυφτούν οι ευθύνες της κυβέρνησης» ζητάει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το τραγικό δυστύχημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

Από την πρώτη στιγμή και χωρίς επαρκή στοιχεία, Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για το τι και πως συνέβη με την απώλεια πέντε εργατριών στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ για να κρύψουν την αλήθεια και τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Ευθύνες για τις αντεργατικές επιλογές που υλοποιεί εδώ και 6 χρόνια, για το αρνητικό ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων, την υποβάθμιση των επιθεωρητών εργασίας και των εξαντλητικών ωραρίων εργασίας.

Σύμφωνα με τις έρευνες, το προπάνιο διέφευγε επί μήνες (έτσι λέει η Πυροσβεστική), ενώ εργαζόμενοι έλεγαν ότι οι χώροι μυρίζουν και ουδείς έκανε κάτι.

Είναι λοιπόν προφανές ότι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα αν τηρήθηκαν συγκεκριμένοι κανόνες Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, αν εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα και διαδικασίες ελέγχου και με ευθύνες της επιχείρησης και βεβαίως για το γεγονός ότι είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες ελέγχου.

Πολλά ερωτήματα δημιουργούνται και για θέματα αδειοδότησης και πυρασφάλειας των δεξαμενών καυσίμων και των αγωγών, όπως και για το υπόγειο και τους ανιχνευτές, για τα οποία οφείλει η Πολιτεία άμεσα να δώσει απαντήσεις.

Γιατί έπρεπε να βιαστούν οι υπουργοί να δώσουν απαντήσεις; Ενώ φαίνεται, από την μέχρι τώρα έρευνα, ότι η τραγωδία οφείλεται σε μη ουσιαστικό έλεγχο, χοντρές παρατυπίες και επειδή κάποιοι αδιαφόρησαν για τις καταγγελίες. Γιατί βιάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να τοποθετηθεί και να μιλήσει για τυμβωρυχία;

Να θυμίσουμε τα εξής:

Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας είναι σοβαρά θέματα εργασίας.

Το αν η Επιθεώρηση Εργασίας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι και σκοπίμως υποβαθμισμένοι, είναι επιλογές της κυβέρνησης που ευθύνεται για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων.

Κάθε μέρα τα κυβερνητικά στελέχη μας πείθουν για το πόσο επικίνδυνοι είναι και γιατί πρέπει να φύγουν το συντομότερο.

