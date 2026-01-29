search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 13:21
29.01.2026 10:45

Η κακοκαιρία Kristin «χτύπησε» την Ηλεία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες σε δρόμους και υπόγεια (Photos/Video)

29.01.2026 10:45
hleia new

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει ήδη η επέλαση της κακοκαιρίας Kristin στην Ηλεία, η οποία χτυπά σήμερα με βροχές και καταιγίδες την περιοχή.

Δρόμοι και υπόγεια στη Βάρδα έχουν πλημμυρίσει, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο προς τον Επικούριο Απόλλωνα ενώ καταγράφηκαν ζημιές στο στέγαστρο του ναού αλλά και σε σπίτι στην περιοχή της Μίνθης.

Στο Νεοχώρι Κυλλήνης χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από δύο σπίτια οικογένειες, καθώς ο δρόμος έξω από τα σπίτια τους είχε πλημμυρίσει.

Στη Βάρδα, η κακοκαιρία έδειξε τα «δόντια» της με ισχυρές βροχές προκαλώντας πλημμύρες τόσο στους δρόμους όσο και στα υπόγεια 2 σπιτιών.

Μηχανήματα του Δήμου Ανδραβίδας-  Κυλλήνης και της Περιφέρειας εργάζονται συνεχώς για να καθαρίσουν δρόμους που έχουν γεμίσει με φερτά υλικά και λάσπες.

Στους δήμους Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας Κρεστένων, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους και σήμερα μιας και οι επιπτώσεις της προηγούμενης κακοκαιρίας αλλά και των σημερινών βροχών έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή της Φιγαλείας και των γύρω χωριών. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με λάσπες και βράχια ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί και στο σκέπαστρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα.

Στην περιοχή της Μίνθης, τμήμα ακατοίκητου σπιτιού κατέρρευσε.

