Ανησυχητική αύξηση των αυτοτραυματισμών και της αυτοκτονικότητας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαρκώς αυξανόμενη κρίση που αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η αυτοκτονία παραμένει η τρίτη αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών.

Σύμφωνα με το LifeLine International Network, περίπου 400 με 500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στη χώρα μας λόγω αυτοκτονίας, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταθερά υψηλή αλλά υπό-αναφερόμενη επιβάρυνση.

Τα δεδομένα που συγκεντρώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποκαλύπτουν ότι από το 2021 έως το 2025 σημειώθηκε αύξηση 31,6% στα περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων που διαχειρίστηκε ο Οργανισμός. Μόνο το 2025, οι ειδικοί του Οργανισμού αντιμετώπισαν 764 περιστατικά, δηλαδή κατά μέσο όρο δύο την ημέρα, με τα κορίτσια ηλικίας 13-15 ετών να καταγράφουν τη μεγαλύτερη υπερεκπροσώπηση, φτάνοντας στο 33,5% των περιστατικών. Παράλληλα, τα θέματα ψυχικής υγείας παρέμειναν η συχνότερη αιτία επικοινωνίας με τις Γραμμές Βοήθειας του Οργανισμού, καλύπτοντας το 40,9% των συνολικών αιτημάτων.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, και ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, παρουσίασαν σε κοινή Συνέντευξη Τύπου τη νέα φάση συνεργασίας τους, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αυτοκτονικότητας και των αυτοτραυματικών συμπεριφορών. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι τεσσάρων θεσμικών φορέων που συνεργάζονται με τον Οργανισμό — ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ Παναγιώτης Κουτσουμπέλης, ο Διευθυντής της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Ταξίαρχος Βασίλειος Μπερτάνος, ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής Ταξίαρχος Χρήστος Γαβράς και η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, Σταυρούλα Μαλλίρη. Μαζί διασφαλίζουν άμεση παρέμβαση σε κάθε περιστατικό που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή παιδιών και ενηλίκων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ανακοινώθηκε η ένταξη του Οργανισμού στο διεθνές δίκτυο LifeLine International Network, που περιλαμβάνει 39 οργανισμούς σε 30 χώρες και στοχεύει στην καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες κρίσης, μείωση του κινδύνου αυτοκτονιών και διασφάλιση συνεχούς υποστήριξης. Παράλληλα, ξεκινά η λειτουργία δύο νέων Ευρωπαϊκών Γραμμών Βοήθειας: η 116016 για την ενδοοικογενειακή βία και η 116006 για θύματα αξιόποινων πράξεων, υπό την εποπτεία του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Ο Κώστας Γιαννόπουλος τόνισε ότι η πολυεπιστημονική και άμεση προσέγγιση είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, αλλά υπογράμμισε ότι η πρόληψη παραμένει το κλειδί. «Η πρόληψη παραγνωρίζεται, δεν προβάλλεται, και η έλλειψή της μας οδηγεί στην αύξηση των συνανθρώπων μας που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους», δήλωσε, ενώ απηύθυνε έκκληση σε γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες να ενθαρρύνουν τα παιδιά να επικοινωνούν με τις Γραμμές Βοήθειας SOS 1056, το Chat 1056 και τα social media του Οργανισμού.

Ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, επισήμανε τη σημασία του συντονισμού των κρατικών φορέων μέσω του «Χαμόγελου», τονίζοντας ότι η στήριξη του Οργανισμού με κρατικούς πόρους είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δωρεάν προσφοράς υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης. Αναφέρθηκε επίσης στην υφιστάμενη χρηματοδότηση του Κέντρου Ημέρας του Οργανισμού και στην αναζήτηση τρόπων διεύρυνσης της υποστήριξης των άλλων σημαντικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των νέων για ψυχική υγεία.

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Οργανισμός δείχνουν ότι την περίοδο 2021-2025 υποστηρίχθηκαν συνολικά 2.648 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, ενώ το 26,4% των συμβουλευτικών αιτημάτων για θέματα ψυχικής υγείας αφορούσαν αποκλειστικά αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό. Το 2025 διαχειρίστηκε 764 περιστατικά, με σημαντική υπεροχή των κοριτσιών 13-15 ετών, και ζήτησε τη συνδρομή των αρχών σε 452 υποθέσεις για τον εντοπισμό παιδιών σε άμεσο κίνδυνο ζωής.

