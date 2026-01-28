Επαναπατρίζονται την Πέμπτη, με ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο, οι τρεις τραυματίες του τροχαίου στη Ρουμανία

Την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών από το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία θα αναλάβει ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας που θα απογειωθεί από την Ελευσίνα το πρωί της Πέμπτης.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν την Τρίτη σε νοσοκομείο της Ρουμανίας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον Σκάι , ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

