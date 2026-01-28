search
28.01.2026 16:34

Επαναπατρίζονται την Πέμπτη, με ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο, οι τρεις τραυματίες του τροχαίου στη Ρουμανία

28.01.2026 16:34
troxaio paok roumania 8876- new

Την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών από το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία θα αναλάβει ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας που θα απογειωθεί από την Ελευσίνα το πρωί της Πέμπτης.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν την Τρίτη σε νοσοκομείο της Ρουμανίας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον Σκάι , ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

