Ανέβηκαν τελευταία στιγμή στο βαν: Οι ιστορίες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ από την Ευκαρπία που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο ελληνικός αθλητισμός μετά τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

Δύο από τα θύματα είναι από τη Θεσσαλονίκη, δύο νέοι άντρες, που αποφάσισαν να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και να μεταβούν στη Λιόν για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ. Ο ένας μάλιστα, o Χρήστος, σύμφωνα με πληροφορίες της Voria, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο νεαρός επιβιβάστηκε στο βαν, αντικαθιστώντας έναν φίλο του, ο οποίος είχε δηλώσει συμμετοχή στο γκρουπ, αλλά λόγω πίεσης χρόνου για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισε να μεταβεί στη Γαλλία με πτήση τσάρτερ. Ο Χρήστος εργαζόταν ως υπεύθυνος σε γνωστό κατάστημα εστίασης στη Νεάπολη, το οποίο έκλεισε ήδη από χθές μόλις έγινε γνωστή η είδηση του δυστυχήματος.

Σήμερα έξω από το κατάστημα φίλοι και πελάτες άφησαν ένα λουλούδι κι ένα κερί στη μνήμη του Χρήστου που δεν θα τους σερβίρει ξανά, που δεν θα συνεργαστεί με τους συναδέρφους του και δεν θα ακουστεί το γέλιο του στον χώρο.

«Ανυπομονούσε να ταξιδέψει στη Λιόν»

Συγκινημένος μίλησε και ο εφημέριος του γειτονικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, π.Ελευθέριος, ο οποίος μόλις το πρηγοούμενο βράδυ είχε κληθεί για την κοπή της πίτας του καταστήματος. Είπε πως «ο Χρήστος δούλευε 10 χρόνια και ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, όχι της σύγκρουσης», προσθέτοντας πως ανυπομονούσε να ταξιδέψει για να δει τον ΠΑΟΚ στη Λιόν.

Τραγική είναι και η ιστορία του δεύτερου νεαρού, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια του μοιραίου βαν. Το τελευταίο διάστημα, όπως λένε οι πληροφορίες της Voria, βρισκόταν στη Γαλλία, όπου έκανε την πρακτική του ως σεφ σε εστιατόριο στις Κάνες και αυτές τις μέρες είχε την κανονική του άδεια κι έτσι βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Θεσσαλονίκη. Έτσι αποφάσισε να ταξιδέψει με τους φίλους του στη Γαλλία για να δει τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας.

Και τα δύο παιδιά ήταν από την Ευκαρπία στη δυτική Θεσσαλονίκη. Οι γειτονιές όπου έμεναν έχουν βυθιστεί στο πένθος, οι συγγενείς και οι φίλοι τους είναι συγκλονισμένοι, ενώ τα σπίτια τους έχουν κλείσει, καθώς οι οικογένειές τους έχουν μεταβεί στην Τιμισοάρα, προκειμένου να μαζέψουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να προχωρήσουν στο μακάβριο έργο της αναγνώρισης των σορών, για να τις συνοδέψουν στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Διαβάστε επίσης

Οπαδοί ΠΑΟΚ – Σοκαριστική μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ο ΠΑΟΚ έβαλε στη μπουτίκ φανέλες της ομάδας με τα ονόματα των θυμάτων στο τροχαίο και του 54χρονου στη Λάρισα

Πραγματογνώμονας για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «1.000% δεν κόλλησε το τιμόνι» (video)