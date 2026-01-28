search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 15:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 13:49

Οπαδοί ΠΑΟΚ – Σοκαριστική μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

28.01.2026 13:49
ntalika_troxaio_roumania_new

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας, πάνω στην οποία συγκρούστηκε το μοιραίο βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Όπως περιγράφει σε ρουμανικά ΜΜΕ, είδε το βαν να έρχεται κατά πάνω του χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, ενώ συγκλονισμένος δηλώνει ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις εικόνες που ακολούθησαν.

«Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτα φορά συναντώ τέτοια συνθήκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο πολωνικής καταγωγής οδηγός της νταλίκας.

Την ίδια ώρα, άλλος αυτόπτης μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο οδηγός του μοιραίου βαν έκανε ελιγμούς με σκοπό να δει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσπεράσει.

«Συνειδητοποίησε ενώ προσπερνούσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, προσπαθώντας να μπει στη λωρίδα του. Τη στιγμή που μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, εξοστρακίστηκε πάνω στο κόκκινο φορτηγό», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε το 112.

Ο μάρτυρας είπε ότι μετά το δυστύχημα, είδε έναν από τους επιζώντες «να βγαίνει από το αυτοκίνητο στα πόδια του».

Διαβάστε επίσης:

Λίμνη Μόρνου: Σταμάτησε η πτωτική τάση, αλλά παραμένει χαμηλά η στάθμη

Μάτι: Όχι από την Ειαγγελέα του Αρείου Πάγου στις μειώσεις των ποινών

Ηλεία: Ο πρόεδρος του χωριού Ωλένη προσφέρει 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα μείνει εκεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rutte 1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε σε πορεία σύγκρουσης με ευρωπαίους του ΝΑΤΟ – Προβληματισμός για το μέλλον της Συμμαχίας

p1jfgbqj521c421ici15nu16uaovnp (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Χαμόγελο του Παιδιού βράβευσε την EMA ΑΕ με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος»

sikelia-katolisthisi
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Πάνω από 4 χλμ. το μέτωπο της κατολίσθησης – Κινδυνεύει να καταρρεύσει κωμόπολη

alkool-new
ΥΓΕΙΑ

Το αλκοόλ πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για καρκίνο στο έντερο – «Καμπανάκι» από τους ειδικούς

trump-air-force
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες «φωτιές» στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν – Στέλνει «αρμάδα» στην περιοχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 15:13
rutte 1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε σε πορεία σύγκρουσης με ευρωπαίους του ΝΑΤΟ – Προβληματισμός για το μέλλον της Συμμαχίας

p1jfgbqj521c421ici15nu16uaovnp (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Χαμόγελο του Παιδιού βράβευσε την EMA ΑΕ με το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος»

sikelia-katolisthisi
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Πάνω από 4 χλμ. το μέτωπο της κατολίσθησης – Κινδυνεύει να καταρρεύσει κωμόπολη

1 / 3