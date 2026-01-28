Οπαδοί ΠΑΟΚ – Σοκαριστική μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας, πάνω στην οποία συγκρούστηκε το μοιραίο βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Όπως περιγράφει σε ρουμανικά ΜΜΕ, είδε το βαν να έρχεται κατά πάνω του χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, ενώ συγκλονισμένος δηλώνει ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις εικόνες που ακολούθησαν.

«Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτα φορά συναντώ τέτοια συνθήκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο πολωνικής καταγωγής οδηγός της νταλίκας.

Την ίδια ώρα, άλλος αυτόπτης μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο οδηγός του μοιραίου βαν έκανε ελιγμούς με σκοπό να δει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσπεράσει.

«Συνειδητοποίησε ενώ προσπερνούσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, προσπαθώντας να μπει στη λωρίδα του. Τη στιγμή που μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, εξοστρακίστηκε πάνω στο κόκκινο φορτηγό», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε το 112.

Ο μάρτυρας είπε ότι μετά το δυστύχημα, είδε έναν από τους επιζώντες «να βγαίνει από το αυτοκίνητο στα πόδια του».

