Μάτι: Όχι από την Ειαγγελέα του Αρείου Πάγου στις μειώσεις των ποινών

Την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης για μείωση της ποινής και αναγνώριση ελαφρυντικών που υπέβαλαν τέσσερις καταδικασθέντες, για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, ζήτησε η εισαγγελέας του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου.

«Η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή, όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών» έκρινε η εισαγγελική λειτουργός.

Συγκεκριμένα στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν προσφύγει ο τότε αρχηγός και υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης και Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο πρώην γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης καθώς και ο κάτοικος, από την αυλή του οποίου ξεκίνησε η φωτιά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι τρεις πρώτοι, οι οποίοι εκτιμούν ποινή φυλάκισης πέντε ετών, υποστηρίζουν ότι η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη και ζητούν μεταξύ άλλων τη μείωση της ποινής τους, την αναγνώριση ελαφρυντικών που δεν τους αναγνωρίστηκαν, όπως αυτό του σύννομου βίου, ενώ αναφέρουν ότι κακώς δεν μετατράπηκε η ποινή τους σε χρηματική, όπως είχε συμβεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Η εισαγγελέας του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου ζήτησε να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης των τεσσάρων καταδικασθέντων κρίνοντας ότι «η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή, όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών».

Παρόντες στο Ανώτατο Δικαστήριο ήταν επιβιώσαντες και συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς οι οποίοι ζήτησαν να μην αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση.

«Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν» δήλωσε η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23/7/18 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνώστου.

