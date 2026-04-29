ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 19:35
29.04.2026 17:52

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός»: Οργή για τα νέα διαβατήρια με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ φέρεται να ολοκληρώνει έναν «ριζικό επανασχεδιασμό» του αμερικανικού διαβατηρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από το δεύτερο πορτρέτο της ορκωμοσίας του.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα για τα σχεδιαζόμενα διαβατήρια.

Η λεζάντα για την ανάρτηση; «Το πατριωτικό διαβατήριο ξεκλειδώθηκε».

Ωστόσο υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, κυρίως από χρήστες του Χ, οι οποίοι σημειώνουν πως ενώ δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να υπερασπίζεσαι και να είσαι περήφανος για την πατρίδα σου, συχνά γίνεται κατάχρηση της έννοιας του πατριωτισμού και μάλιστα ως πρόσχημα για να δικαιολογήσει αποτρόπαιες σκέψεις, δηλώσεις και πράξεις.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNN, δήλωσε ότι το διαβατήριο με το πρόσωπο του Τραμπ «θα είναι το προεπιλεγμένο σχέδιο της Υπηρεσίας Διαβατηρίων της Ουάσινγκτον, όταν θα είναι διαθέσιμο» για άτομα που ανανεώνουν τα διαβατήριά τους αυτοπροσώπως.

Ο Μάικ Λέβιν, βουλευτής των ΗΠΑ για την 49η περιφέρεια του Κογκρέσου στην Καλιφόρνια, συνόψισε τα πράγματα αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Τραμπ προσπαθεί επίσης να βάλει το πρόσωπό του σε κέρματα και χαρτονομίσματα. Γράφει: «Κανένας εν ενεργεία πρόεδρος δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Νομίσματα, πάσο στάθμευσης, πολεμικά πλοία και τώρα το διαβατήριό σας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αφήσει μια επιφάνεια χωρίς να βάλει το όνομά του ή το πρόσωπό του. Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Είναι ματαιοδοξία».

Διαβάστε επίσης:

O μυστηριώδης «El Money» πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις σε περιουσιακά στοιχεία του Κιρ Στάρμερ – Πώς στρατολόγησε Ουκρανούς για τις επιχειρήσεις

«Η συνεχιζόμενη θαλάσσια πειρατεία των ΗΠΑ θα πάρει πρωτοφανή απάντηση» προειδοποιεί η Τεχεράνη – «Η υπομονή έχει όρια»

Λονδίνο: H στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι στο Golders Green – Βίντεο ντοκουμέντο

ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Συγγενείς θυμάτων πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης κατέθεσαν μήνυση σε βάρος της OpenAI – Τι υποστηρίζουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η διάταξη Τζαβέλλα κουκουλώνει το σκάνδαλο των υποκλοπών – Να απεξαρτηθεί η ηγεσία της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση

MEDIA

Μασίφ το prime time του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (28/4)

LIFESTYLE

Αργύρης Παπαργυρόπουλος για την περιουσία του: Έχασα και τα μαγαζιά και το σπίτι, άλλα όχι την αξιοπρέπειά μου

ΚΟΣΜΟΣ

Έταζαν κέρδη και άρπαζαν εκατομμύρια: Το κύκλωμα με βάση τα Τίρανα και τζίρο άνω των €50 εκατ. που «χτύπησε» και στην Ελλάδα

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

