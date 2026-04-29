Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ φέρεται να ολοκληρώνει έναν «ριζικό επανασχεδιασμό» του αμερικανικού διαβατηρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από το δεύτερο πορτρέτο της ορκωμοσίας του.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα για τα σχεδιαζόμενα διαβατήρια.

Η λεζάντα για την ανάρτηση; «Το πατριωτικό διαβατήριο ξεκλειδώθηκε».

Patriot passport unlocked. 🦅



Limited edition. Stamped for America 250. 🇺🇸 pic.twitter.com/86uxPS1FEk — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026

Ωστόσο υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, κυρίως από χρήστες του Χ, οι οποίοι σημειώνουν πως ενώ δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να υπερασπίζεσαι και να είσαι περήφανος για την πατρίδα σου, συχνά γίνεται κατάχρηση της έννοιας του πατριωτισμού και μάλιστα ως πρόσχημα για να δικαιολογήσει αποτρόπαιες σκέψεις, δηλώσεις και πράξεις.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNN, δήλωσε ότι το διαβατήριο με το πρόσωπο του Τραμπ «θα είναι το προεπιλεγμένο σχέδιο της Υπηρεσίας Διαβατηρίων της Ουάσινγκτον, όταν θα είναι διαθέσιμο» για άτομα που ανανεώνουν τα διαβατήριά τους αυτοπροσώπως.

Ο Μάικ Λέβιν, βουλευτής των ΗΠΑ για την 49η περιφέρεια του Κογκρέσου στην Καλιφόρνια, συνόψισε τα πράγματα αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Τραμπ προσπαθεί επίσης να βάλει το πρόσωπό του σε κέρματα και χαρτονομίσματα. Γράφει: «Κανένας εν ενεργεία πρόεδρος δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Νομίσματα, πάσο στάθμευσης, πολεμικά πλοία και τώρα το διαβατήριό σας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αφήσει μια επιφάνεια χωρίς να βάλει το όνομά του ή το πρόσωπό του. Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Είναι ματαιοδοξία».

You have got to be kidding me.



The State Department is putting Donald Trump’s scowling face on the U.S. passport.



His signature in gold. Superimposed over the Declaration of Independence, a document literally written to get away from this exact behavior.



No sitting… pic.twitter.com/oXYCsY1MMV April 28, 2026

