Ψηφιακό διαβατήριο: Έτσι θα εκδίδεται, χωρίς χαρτιά και ταλαιπωρία

Σε νέα εποχή περνά η διαδικασία έκδοσης νέου διαβατηρίου, καθώς από τις 3 Αυγούστου 2026 θα απαιτείται η έκδοση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας.

Ειδικότερα, αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα www.passport.gov.gr.

Μάλιστα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Έτσι θα εκδίδεται το νέο διαβατήριο

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τίθεται σε εφαρμογή νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών, το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων, ιδιαίτερα για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ τηρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποια τα πλεονεκτήματα για τους πολίτες

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους πολίτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες, καθώς εξαλείφεται η ανάγκη αποστολής έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

Παράλληλα, περιορίζονται τα λάθη στην καταχώριση δεδομένων, αφού η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα στοιχεία μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Επιπλέον, καταργούνται ορισμένα δικαιολογητικά που παλαιότερα απαιτούνταν, όπως το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας και η βεβαίωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου.

Η νέα διαδικασία μειώνει τις δαπάνες ταχυμεταφοράς και ενισχύει την ασφάλεια του διαβατηρίου, καθώς οι φωτογραφίες προσώπου συλλέγονται πλέον σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης.

