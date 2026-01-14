search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 11:33

Ψηφιακό διαβατήριο: Έτσι θα εκδίδεται, χωρίς χαρτιά και ταλαιπωρία

14.01.2026 11:33
diabatirio new

Σε νέα εποχή περνά η διαδικασία έκδοσης νέου διαβατηρίου, καθώς από τις 3 Αυγούστου 2026 θα απαιτείται η έκδοση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας.

Ειδικότερα, αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα www.passport.gov.gr.

Μάλιστα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Έτσι θα εκδίδεται το νέο διαβατήριο

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τίθεται σε εφαρμογή νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών, το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων, ιδιαίτερα για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ τηρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποια τα πλεονεκτήματα για τους πολίτες

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους πολίτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες, καθώς εξαλείφεται η ανάγκη αποστολής έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

Παράλληλα, περιορίζονται τα λάθη στην καταχώριση δεδομένων, αφού η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα στοιχεία μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Επιπλέον, καταργούνται ορισμένα δικαιολογητικά που παλαιότερα απαιτούνταν, όπως το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας και η βεβαίωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου.

Η νέα διαδικασία μειώνει τις δαπάνες ταχυμεταφοράς και ενισχύει την ασφάλεια του διαβατηρίου, καθώς οι φωτογραφίες προσώπου συλλέγονται πλέον σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης.

Διαβάστε επίσης

Εξαφάνιση 16χρονης: Οι αναρτήσεις και η καταγγελία για κακοποίηση – «Μια μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχω φύγει» – Είχε προσπαθήσει να «χαθεί» άλλες δύο φορές

Γιατί άνοιξε «πόλεμος» με την Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι τον τροφοδοτούν και τι επιδιώκουν

Καλάβρυτα: Έκρηξη σε μηχάνημα οξυγόνου, τραυματίστηκε 85χρονος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brazil new
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Παγωτά και γρανίτες για τα ζώα του ζωολογικού κήπου στο Ρίο λόγω ακραίου καύσωνα

Matthew- McConaughey
LIFESTYLE

Ο Matthew McConaughey κατοχυρώνει τον εαυτό του ως… «trademark» για να καταπολεμήσει τα deepfake

tsiaras_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Το μπαλάκι στους αγρότες πετάει ο Τσιάρας: «Η ευθύνη περνάει στην πλευρά τους» – Τρακτέρ στην Αθήνα η «πρόταση» Καρδίτσας και Νίκαιας

l;eros new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Λέρου: Απλήρωτοι 80 συμβασιούχοι εργαζόμενοι – Ο Διοικητής υπέβαλλε την παραίτηση του

sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Χειροπέδες σε έξι ανήλικους για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:12
brazil new
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Παγωτά και γρανίτες για τα ζώα του ζωολογικού κήπου στο Ρίο λόγω ακραίου καύσωνα

Matthew- McConaughey
LIFESTYLE

Ο Matthew McConaughey κατοχυρώνει τον εαυτό του ως… «trademark» για να καταπολεμήσει τα deepfake

tsiaras_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Το μπαλάκι στους αγρότες πετάει ο Τσιάρας: «Η ευθύνη περνάει στην πλευρά τους» – Τρακτέρ στην Αθήνα η «πρόταση» Καρδίτσας και Νίκαιας

1 / 3