Αυτά είναι τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2026 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Σε ότι αφορά τα ταξίδια από χώρα σε χώρα χωρίς περιορισμούς και την απόλαυση μικρότερων ουρών στα σύνορα, υπάρχει μια ελίτ διαβατηρίων με μεγαλύτερη επιρροή από άλλα.

Τα τρία κορυφαία διαβατήρια, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Henley Passport Index, είναι από ασιατικές χώρες: η Σιγκαπούρη στο Νο. 1 και η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ισοβαθμούν στο Νο. 2.

Οι Σιγκαπουριανοί απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 192 από τις 227 χώρες που παρακολουθούνται από τον δείκτη, ο οποίος δημιουργήθηκε από την παγκόσμια εταιρεία συμβούλων ιθαγένειας και διαμονής Henley & Partners με έδρα το Λονδίνο, και χρησιμοποιεί αποκλειστικά δεδομένα από τον Διεθνή Σύνδεσμο Αερομεταφορών.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ακολουθούν με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 188 προορισμούς.

Η Henley καταμετρά πολλές χώρες με την ίδια βαθμολογία με μία μόνο θέση στην κατάταξή της, έτσι πέντε ευρωπαϊκές χώρες μοιράζονται την 3η θέση: Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία. Όλες έχουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 186 χώρες και εδάφη.

Είναι επίσης μια πανευρωπαϊκή κατάταξη στο Νο. 4, με τις ακόλουθες χώρες να έχουν όλες βαθμολογία 185: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Νορβηγία.

Την πέμπτη θέση, με βαθμολογία 184, κατέχουν η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία ​​και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα ΗΑΕ είναι η χώρα με την ισχυρότερη επίδοση στην 20ετή ιστορία του Δείκτη Διαβατηρίων Henley, προσθέτοντας 149 προορισμούς χωρίς βίζα από το 2006 και ανεβαίνοντας 57 θέσεις στην κατάταξη. Αυτό, αναφέρει η έκθεση, οφείλεται στη «διαρκή διπλωματική εμπλοκή και την απελευθέρωση των θεωρήσεων» των ΗΑΕ.

Στην 6η θέση βρίσκονται η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Μάλτα, η Νέα Ζηλανδία και η Πολωνία. Η Αυστραλία διατήρησε τη θέση της στην 7η θέση σε αυτήν την τριμηνιαία ενημέρωση, μαζί με τη Λετονία, το Λιχτενστάιν και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες απώλειες σε ετήσια βάση στον δείκτη, έχοντας πλέον πρόσβαση χωρίς βίζα σε 182 προορισμούς, οκτώ λιγότερους από ό,τι είχε πριν από 12 μήνες.

Ο Καναδάς, η Ισλανδία και η Λιθουανία βρίσκονται στην 8η θέση, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 181 προορισμούς, ενώ η Μαλαισία βρίσκεται στην 9η θέση, με βαθμολογία 180.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στην 10η θέση, με βαθμολογία 179. Καθώς πολλές χώρες μπορούν να καταλάβουν μία θέση στην κατάταξη, υπάρχουν στην πραγματικότητα 37 χώρες που ξεπερνούν τις ΗΠΑ στη λίστα.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται ακριβώς πίσω από το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την ετήσια πτώση, έχοντας χάσει την πρόσβαση χωρίς βίζα σε επτά προορισμούς τους τελευταίους 12 μήνες.

Έχει επίσης υποστεί την τρίτη μεγαλύτερη πτώση στην κατάταξη τις τελευταίες δύο δεκαετίες – μετά τη Βενεζουέλα και το Βανουάτου – υποχωρώντας έξι θέσεις από την τέταρτη στην 10η.

Σταθερότητα και αξιοπιστία

«Η ισχύς των διαβατηρίων αντανακλά τελικά την πολιτική σταθερότητα, τη διπλωματική αξιοπιστία και την ικανότητα διαμόρφωσης διεθνών κανόνων», αναφέρει η Misha Glenny, δημοσιογράφος και πρύτανης του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Βιέννη, για την έκθεση της Henley & Partners.

«Καθώς οι διατλαντικές σχέσεις εντείνονται και η εσωτερική πολιτική γίνεται πιο ασταθής, η διάβρωση των δικαιωμάτων κινητικότητας για χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι λιγότερο μια τεχνική ανωμαλία και περισσότερο ένα σημάδι βαθύτερης γεωπολιτικής αναπροσαρμογής».

Στο αντίθετο άκρο του δείκτη, στο Νο. 101, το Αφγανιστάν παραμένει στην τελευταία θέση, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε μόλις 24 προορισμούς. Η Συρία βρίσκεται στο Νο. 100 (με 26 προορισμούς) και το Ιράκ στο Νο. 99 (με 29 προορισμούς).

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2026

Σιγκαπούρη (192 προορισμοί)

Ιαπωνία, Νότια Κορέα (188)

Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία (186)

Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία (185)

Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (184)

Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία (183)

Αυστραλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Ηνωμένο Βασίλειο (182)

Καναδάς, Ισλανδία, Λιθουανία (181)

Μαλαισία (180)

Ηνωμένες Πολιτείες (179)

Διαβάστε επίσης:

Μαύρη Θάλασσα: Mε ίδιες δυνάμεις πλέουν προς Νοβοροσίσκ τα τάνκερ που δέχθηκαν επίθεση – Από τη Chevron ναυλώθηκε ένα εξ αυτών

Κάλεσμα Τραμπ για ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν: Συνεχίστε τις διαμαρτυρίες, έρχεται η βοήθεια

Η Γροιλανδία «επιλέγει τη Δανία», λέει ο πρωθυπουργός της – «Πρέπει να είναι σαφές» ότι η περιοχή δεν θέλει να αποτελέσει μέρος των ΗΠΑ