ΗΑΕ: Ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων και η σύζυγός του βασανίστηκαν μέχρι θανάτου από απαγωγείς – Προσπάθησαν να τους κλέψουν 380 εκατ. λίρες (photos)

Ένας καταδικασμένος ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων και η σύζυγός του βασανίστηκαν μέχρι θανάτου από απαγωγείς, οι οποίοι τελικά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στην περιουσία τους ύψους 380 εκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με ρώσους ερευνητές.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Ρόμαν Νόβακ και η σύζυγός του Άννα εξαφανίστηκαν στις 2 Οκτωβρίου, αφού παρασύρθηκαν στην τουριστική περιοχή Χάτα, περίπου 80 μίλια από το Ντουμπάι, από εγκληματίες που προσποιούνταν τους πιθανούς επενδυτές.

Τα κινητά τους τηλέφωνα έδωσαν για τελευταία φορά σήμα κοντά στα όρη Χατζάρ, στα σύνορα με το Ομάν, όπου η αστυνομία αργότερα εντόπισε τα πτώματά τους κατά τη διάρκεια μεγάλης έρευνας στην έρημο.

Ρωσικά ΜΜΕ αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν μετά την απαγωγή τους, αναφέροντας ότι το ζευγάρι βασανίστηκε ο ένας μπροστά στον άλλον, καθώς οι απαγωγείς τους προσπαθούσαν να τους εξαναγκάσουν να δώσουν πρόσβαση στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, όταν δόθηκαν οι κωδικοί, τα πορτοφόλια ήταν άδεια. Στη συνέχεια οι δράστες έβαλαν τα πτώματα σε βαριές σακούλες πολυαιθυλενίου και χρησιμοποίησαν ισχυρούς βιομηχανικούς διαλύτες για να επιταχύνουν τη σήψη και να καταστρέψουν ίχνη DNA.

Η έρευνα ξεκίνησε αφού συγγενείς ενημέρωσαν την αστυνομία του Ντουμπάι ότι το ζευγάρι είχε εξαφανιστεί και πιστευόταν ότι είχε απαχθεί.

Ο Ρόμαν, ο οποίος το 2020 καταδικάστηκε στη Ρωσία σε έξι χρόνια φυλάκισης για μεγάλης κλίμακας απάτη, μετακόμισε στα ΗΑΕ αφού αποφυλακίστηκε υπό όρους.

Εκεί, λάνσαρε μια εφαρμογή κρυπτονομισμάτων με την ονομασία Fintopio, για την οποία φέρεται ότι προσέλκυσε επενδύσεις 380 εκατ. λιρών, πριν κατηγορηθεί ότι εξαπάτησε τους χρηματοδότες.

Το ποσό αυτό πιστεύεται ότι ήταν το ποσό που οι απαγωγείς προσπαθούσαν να αρπάξουν.

Η Σβετλάνα Πετρένκο της Ρωσικής Ανακριτικής Επιτροπής δήλωσε: «Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι δολοφόνοι είχαν συνεργούς που βοήθησαν στην οργάνωση της απαγωγής. Νοίκιασαν αυτοκίνητα και χώρους όπου τα δύο θύματα κρατούνταν με τη βία. Μετά τη δολοφονία, οι δράστες ξεφορτώθηκαν τα μαχαίρια και τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, αφήνοντάς τα σε διαφορετικά εμιράτα».

Τρεις ρώσοι υπήκοοι έχουν συλληφθεί στην Αγία Πετρούπολη, αφού επέστρεψαν από τα ΗΑΕ.

Κατονομάστηκαν ως ο πρώην αστυνομικός Κονσταντίν Σαχτ, ο Γιούρι Σαρίποφ και ο Βλαντίμιρ Νταλέκιν.

Οι ερευνητές λένε ότι οι άνδρες είναι ύποπτοι για άμεση εμπλοκή στην απαγωγή και στις δολοφονίες.

Οι Σαρίποφ και Νταλέκιν έχουν δηλώσει ένοχοι, ενώ ο Σαχτ αρνείται τις κατηγορίες. Και οι τρεις έχουν προφυλακιστεί έως τις 28 Δεκεμβρίου, καθώς η έρευνα συνεχίζεται τόσο στη Ρωσία όσο και στα Εμιράτα.

Η αστυνομία στα ΗΑΕ δεν έχει ακόμη εκδώσει σχόλιο για τη διασυνοριακή έρευνα.

Το κίνητρο πιστεύεται ότι ήταν αποκλειστικά οικονομικό, συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες του Νόβακ στα κρυπτονομίσματα και τα τεράστια ποσά που φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του.

Αξιωματούχοι στη Ρωσία λένε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περισσότερες συλλήψεις, καθώς προσπαθούν να εντοπίσουν ολόκληρο το δίκτυο πίσω από μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις δολοφονίας Ρώσων στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Λέγεται ότι το ζευγάρι οδηγήθηκε στη Χάτα από τον προσωπικό του οδηγό, πριν επιβιβαστεί σε άλλο όχημα για το υπόλοιπο της διαδρομής.

Στη συνέχεια ο Νόβακ έστειλε μήνυμα στις επαφές του από το τηλέφωνό του, λέγοντάς τους ότι είχε «κολλήσει στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και ότι χρειαζόταν επειγόντως 152.000 λίρες. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι λίγο αργότερα χάθηκε κάθε επικοινωνία με το ζευγάρι.

Τα τηλέφωνά τους στη συνέχεια εντοπίστηκαν να εκπέμπουν σήμα στη Χάτα, στο Ομάν και στο Κέιπ Τάουν, προτού χαθεί το σήμα στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι ντετέκτιβ δήλωσαν ότι πιστεύουν πως τα τηλέφωνά τους ενεργοποιούνταν σκόπιμα σε αυτά τα σημεία, προκειμένου να μπερδέψουν τους ερευνητές.

Σε ένα δραματικό βίντεο, τρεις ύποπτοι εμφανίστηκαν να συλλαμβάνονται από βαριά οπλισμένους αστυνομικούς στην Αγία Πετρούπολη, καθώς και στις ρωσικές περιοχές Σταυρούπολης και Κρασνοντάρ.

Πριν από την εξαφάνισή του, ο Νόβακ βρισκόταν υπό έρευνα για τη φερόμενη κλοπή 38 εκατ. λιρών από επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Φέρεται να παρουσίαζε τις συναλλαγές του ως δήθεν στο πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, συχνά καυχιόταν για τις σχέσεις του με πλούσιους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ο Πάβελ Ντούροφ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του κοινωνικού δικτύου Telegram. Το ζευγάρι ήταν γνωστό για τον πολυτελή τρόπο ζωής του.

Ο Νόβακ ήταν ο ιδρυτής της Fintopio, η οποία ισχυριζόταν ότι παρέχει γρήγορες μεταφορές κρυπτονομισμάτων και συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας. Λέγεται ότι η πλατφόρμα προσέλκυσε επενδυτές από την Κίνα και τη Μέση Ανατολή.

