Η διεθνής αναγνώριση της συνθήκης ειρήνης αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε την Τετάρτη ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ.

«Αυτά τα ζητήματα αποτελούν ακριβώς το αντικείμενο διαπραγματεύσεων, ιδίως μεταξύ της ρωσικής και της αμερικανικής πλευράς. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν άλλες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ο ανώτερος αξιωματούχος υπενθύμισε ότι το Κίεβο αρνήθηκε να συνεχίσει τον γύρο των διαπραγματεύσεων της Κωνσταντινούπολης.

«Τώρα, αν μιλάμε για επαφές, αυτές διεξάγονται αποκλειστικά μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας», επανέλαβε ο προεδρικός σύμβουλος.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασε στη Μόσχα την Τρίτη για να συναντηθεί με τον Πούτιν και να συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο για την ουκρανική σύγκρουση, το οποίο προωθεί η Ουάσινγκτον. Η συνάντηση διήρκεσε πέντε ώρες.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχτηκε τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ εν μέσω προελάσεων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στην πρώτη γραμμή, στο πλαίσιο ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, η Ρωσία γνωστοποίησε με σαφήνεια τις θέσεις της σχετικά με τα σχέδια διευθέτησης που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σημείωσε ότι οι πρόσφατες επιτυχίες των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης έχουν επηρεάσει τον τόνο και την ατμόσφαιρα των συνομιλιών, ενισχύοντας την διαπραγματευτική ισχύ της Μόσχας.

Από την αμερικανική πλευρά, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να «καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια» για την επίτευξη μακροπρόθεσμης διευθέτησης στην Ουκρανία και έδειξε προθυμία να λάβει υπόψη τις ρωσικές σκέψεις. Το ζήτημα της πιθανής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ τέθηκε επίσης κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ.

Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι οι επαφές Ρωσίας-ΗΠΑ θα συνεχιστούν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί θα υιοθετήσουν τελικά «μια πιο επαρκή και ρεαλιστική αντίληψη της κατάστασης». Ενώ επέκρινε τη στάση της Ευρώπης, τόνισε ότι η Μόσχα δεν αντιτίθεται στη μελλοντική συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την κατάσταση στην πρώτη γραμμή, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι πιστεύει ότι «η λογική θα επικρατήσει», εν μέρει βοηθούμενη από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές προόδους της Ρωσίας.

Το μήνυμα του Κρεμλίνου είναι σαφές: η πορεία προς μια διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος περνάει πλέον αποκλειστικά από τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, σηματοδοτώντας μια σημαντική μετατόπιση στη διπλωματική δυναμική γύρω από τη σύγκρουση.

