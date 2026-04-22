Βρύσαλης για τη λιποθυμία γιατρού στο Ρέθυμνο: «Δεν πάει άλλο. Μας παίρνει ο ύπνος στο τιμόνι» λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ στο topontiki.gr

Ένας ακόμα γιατρός, λιποθύμησε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου κατά την εφημερία που είχε στα εξωτερικά ιατρεία χθες το πρωί. Ο Ορθοπαιδικός, μετά από μια ιδιαίτερά δύσκολη βάρδια και αφού είχε εξετάσει δεκάδες ασθενείς, δεν ένιωσε καλά, έχασε τις αισθήσεις του και σωριάστηκε στο έδαφος. Αμέσως οι συνάδελφοί του τον μετέφεραν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου οι γιατροί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

« Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχουν λιποθυμήσει πολλοί γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία της Κρήτης εξαιτίας της εργασιακή εξουθένωσης λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού» είπε στο topontiki.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ηράκλειου ( ΠΑΓΝΗ ) Δημήτρης Βρύσαλης.

Σημειώνεται ότι το νοσοκομείο του Ρεθύμνου την περασμένη εβδομάδα εφημέρευε χωρίς ορθοπαιδικό.

Επίσης αξίζει να τονισθεί ότι τα τελευταία χρόνια εκτός από τις λιποθυμίες έχουν συμβεί και πολλά τροχαία ατυχήματα μετά από εφημερία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού : « Εκτός από τις λιποθυμίες, έχουν συμβεί τουλάχιστον δυο με τρία τροχαία ατυχήματα σε συνάδελφους, μετά τη λήξη της βάρδιας τους. Τους έχει πάρει ο ύπνος στο τιμόνι» μας είπε ο πρόεδρος.

Συμφωνά με τον κ. Βρύσαλη, η κατάρρευση του γιατρού στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός ούτε οφείλεται στην κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής, εγκληματικής υποστελέχωσης τόσο του Νοσοκομείου Ρεθύμνου όσο και συνολικά όλων των δομών υγείας.

Έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες παρόμοια περιστατικά συσσωρευμένης εργασιακής, σωματικής και ψυχολογικής εξουθένωσης, καθώς και εντατικοποίησης της εργασίας των υγειονομικών, οι οποίοι καθημερινά δίνουν αγώνα για να σώσουν ζωές, έχοντας απέναντί τους μια πολιτική που οδηγεί σε εγκληματικές ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού.

«Έχουμε καταγγείλει πολλές φορές τις συνθήκες εργασίας σε όλους τους κλάδους· συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. Η εντατικοποίηση και η εργασία χωρίς ρεπό αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες για την υγεία όλων μας.» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος.

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, αντί να εντάσσονται στα ΒΑΕ -με ό,τι αυτό θα σήμαινε για μειωμένο ωράριο και χαμηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης- εργάζονται υπερωριακά και έως τα 67 έτη, όπως τονίζει ο ίδιος.

«Οι μαχόμενοι υγειονομικοί έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η πίεση έχει φτάσει στο «κόκκινο» και ότι κάθε εργαζόμενος προσπαθεί να διαχειριστεί μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια.» αναφέρει ο κ. Βρύσαλης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνεχόμενη εργασία που υπερβαίνει κατά πολύ το 24ωρο, οι συνεχόμενες βάρδιες και η εργασία ακόμη και ασθενών υγειονομικών θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους (τροχαία, λιποθυμίες κ.λπ.) όσο και τους ασθενείς. «Οι υπεύθυνοι έχουν όνομα: είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο ως επιχείρηση, τον ασθενή ως πελάτη και τους εργαζόμενους ως «πολυεργαλεία». Τα γεγονότα αυτά αποτελούν προδιαγεγραμμένα «εγκλήματα» της πολιτικής υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας την πορεία προηγούμενων κυβερνήσεων.» αναφέρει ο κ. Βρύσαλης.

Από αυτή την άποψη, μόνο τρόμο μπορεί να προκαλεί η υλοποίηση του «νέου ΕΣΥ», το οποίο αναμένεται να φέρει συγχωνεύσεις και κλείσιμο μονάδων, μεταφέροντας ακόμη μεγαλύτερο κόστος στις πλάτες του λαού και εντείνοντας τις αιτίες των σημερινών προβλημάτων.

Τι ζητούν οι υγειονομικοί

Το υγειονομικό προσωπικό ζητάει να σταματήσει η εντατικοποιημένη και υπερωριακή εργασία χωρίς ρεπό, όπου ένας άνθρωπος καλείται να καλύψει τη δουλειά δύο ή και τριών.

«Δεν ανεχόμαστε άλλο να θυσιαζόμαστε για μια πολιτική που θεωρεί τους εργαζόμενους και τα νοσοκομεία κόστος» αναφέρει ο πρόεδρος εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ και συνεχίζει τονίζοντας ότι οι υγειονομικοί απαιτούν:

• Άμεσες, μαζικές προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ώστε να σταματήσει η εξάντληση του ήδη λιγοστού προσωπικού.

• Ένταξη όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου στα ΒΑΕ, με μείωση ωραρίου, αύξηση ημερών άδειας και χορήγηση επιδόματος ΒΑΕ.

• Μετακίνηση των εργαζομένων με προβλήματα υγείας σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να μην επιβαρύνονται περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης

GLP-1: Μπορούν τα φάρμακα για διαβήτη και παχυσαρκία να μειώσουν παράλληλα και τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου;

Τα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ, ο ανταγωνισμός για τις χρηματοδοτήσεις και η έλλειψη προόδου

ΕΙΝΑΠ: «Όχι στις φωτογραφικές τοποθετήσεις για τη θέση του προέδρου του ΚΕΣΥ»