search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 17:48
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.04.2026 16:45

ΕΙΝΑΠ: «Όχι στις φωτογραφικές τοποθετήσεις για τη θέση του προέδρου του ΚΕΣΥ»

@pixabay

Το Διοικητικό Συμβούλιο των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά, καταγγέλλει την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι δημιουργεί «φωτογραφικές διατάξεις» που αφορούν στην τοποθέτηση του πρόεδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Αναλυτικά όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) διαφωνεί με δύο νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επιχειρεί να εισαγάγει η κυβέρνηση για τη στελέχωση θεσμικών οργάνων του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 53 του νομοσχεδίου με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες – Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 27 Απριλίου, θεσπίζεται η δυνατότητα επιλογής «ομότιμου» καθηγητή για τη θέση του προέδρου του ΚΕΣΥ, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για στοχευμένες, «φωτογραφικές» τοποθετήσεις.

Επιπλέον με το άρθρο 55 «γίνεται ακόμα χειρότερη η διάταξη του προηγούμενου νόμου για την σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων (με τον οποίο είχαμε επίσης διαφωνήσει) αφού προβλέπεται πως ως εκπρόσωπος της (αυτοδιοικητικής) περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε νοσοκομείου, ο Περιφερειάρχης θα μπορεί να ορίζει τον/την όποιον/οποιαδήποτε θέλει ως “πρόσωπο εγνωσμένου κύρους”, χωρίς καν να είναι εκλεγμένος/η στο περιφερειακό συμβούλιο», σύμφωνα με την ένωση.

«Οι ρυθμίσεις αυτές ενισχύουν “ημετέρους”, διευρύνουν τα περιθώρια για διορισμούς σε θεσμικά όργανα χωρίς καν σαφή, πόσο μάλλον αξιοκρατικά κριτήρια. Το ΕΣΥ δεν έχει ανάγκη από “φωτογραφικές” διατάξεις. Αρκετά», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΕΙΝΑΠ.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

