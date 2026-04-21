ΠΦΣ: «Όχι στις αλυσίδες φαρμακείων των ξένων funds»

«Το ελληνικό φαρμακείο δεν αλλοιώνεται και δεν παραδίδεται σε συμφέροντα ξένα προς τη δημόσια υγεία». Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα έστειλαν τα μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2026.

Αναλυτικά ο ΠΦΣ εξέδωσε ψήφισμα που απορρίπτει κάθε προσπάθεια αλλαγής του Προεδρικού Διατάγματος για τη λειτουργία των φαρμακείων. Οι φαρμακοποιοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη είσοδος επενδυτικών σχημάτων απειλεί τον επιστημονικό χαρακτήρα του φαρμακείου και τη δημόσια υγεία.

Όπως ανέφεραν οι επαγγελματίες του κλάδου το τελευταίο διάστημα επιχειρείται συστηματική καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου μέσω έμμεσων εταιρικών σχημάτων και μεθοδεύσεων που αλλοιώνουν τον πυρήνα του Προεδρικού Διατάγματος.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, η πρακτική αυτή οδηγεί σε «αυτοκατάργηση» του πλαισίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία αλυσίδων φαρμακείων και την είσοδο κεφαλαίων που λειτουργούν αποκλειστικά με κερδοσκοπικά κριτήρια.

Ο ΠΦΣ τονίζει ότι η μετατροπή του φαρμακοποιού σε «τυπικό εταίρο μαριονέτα» με συμμετοχή ακόμη και 1% σε εταιρικά σχήματα αποτελεί απαράδεκτη εξέλιξη. Η πρακτική αυτή, όπως αναφέρεται, υπονομεύει την επιστημονική ανεξαρτησία του φαρμακοποιού και μετατρέπει το φαρμακείο από δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε καθαρά εμπορική επιχείρηση, με τελικό θύμα τον ασθενή.

Τι ζητούν οι φαρμακοποιοί

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θέτει δύο κεντρικές απαιτήσεις:

1.Τη διατήρηση της κυριότητας από τον φαρμακοποιό

Ο φαρμακοποιός πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 51% του φαρμακείου, ενώ το υπόλοιπο 49% να ανήκει αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα. Το αίτημα αυτό ευθυγραμμίζεται με την πρακτική πολλών χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που προστατεύουν τον επιστημονικό χαρακτήρα του επαγγέλματος.

2.Τη θεσμική θωράκιση απέναντι σε funds και εταιρείες

Ο ΠΦΣ ζητά άμεση παρέμβαση της Πολιτείας ώστε να μην επιτρέπεται, με κανένα νομικό τέχνασμα, η απόκτηση ελέγχου ή διαχείρισης φαρμακείων από επενδυτικά σχήματα.

Σημειώνεται ότι το ψήφισμα καλεί την Κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι το φάρμακο θα συνεχίσει να διακινείται με ασφάλεια και ότι ο φαρμακοποιός θα παραμείνει επιστημονικά ανεξάρτητος.

«Η μετατροπή των φαρμακείων σε επιχειρηματικές μονάδες, όπως επισημαίνεται, θα επιβαρύνει οικονομικά τον ασθενή και θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα της ΠΦΥ», αναφέρει ο ΠΦΣ στην ανακοίνωσή του και δηλώνει ενωμένος και αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον θεσμικό του ρόλο με κάθε νόμιμο μέσο.

