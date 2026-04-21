Ξεκίνησε η δίκη για την τετραμελή οικογένεια που ξεκληρίστηκε από δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη 

Ξεκίνησε η δίκη για την τετραμελή οικογένεια, που ξεκληρίστηκε από αντιπαρασιτικό σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης.

Στο εδώλιο κάθονται έξι άτομα, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που έκανε τον ψεκασμό. Ο θάνατος του είχε αποδοθεί αρχικά, σε τροφική δηλητηρίαση, αλλά η ιατροδικαστική εντόπισε υψηλά επίπεδα φωσφίνης, που χρησιμοποιείται στις απεντομώσεις.

Συγγενείς των θυμάτων βρέθηκαν στην ακροαματική διαδικασία. Η εισαγγελία πρότεινε ποινές κάθειρξης έως και 22 ετών και έξι μηνών για τους πέντε υπόπτους που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «πολλαπλής ανθρωποκτονίας από βαριά αμέλεια». Ο έκτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών για απλή «αμέλεια».

Η οικογένεια Μποτσέκ ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη για διακοπές. Τα δύο παιδιά, ηλικίας τριών και έξι ετών υπέκυψαν πρώτα, ακολούθησε η μητέρα τους και στο τέλος ο πατέρας. Το ξενοδοχείο είχε κάνει πρόσφατα απεντόμωση για να αντιμετωπίσει την εξάπλωση κοριών.

Πρωτοφανές «άδειασμα» σε Τραμπ από συνεργάτες του: «Ήμασταν κοντά σε συμφωνία, αλλά την χάλασε με τις δημοσιεύσεις στα σόσιαλ»

«Νυφίτσα δάγκωσε τη μύτη του παιδιού μου»: Παράσιτα και τρωκτικά στους καταυλισμούς της Γάζας

Πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας παντρεύτηκε τον υπουργό του – «Είναι ο έρωτας της ζωής μου»