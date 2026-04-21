search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 17:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.04.2026 17:00

Ξεκίνησε η δίκη για την τετραμελή οικογένεια που ξεκληρίστηκε από δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη 

Ξεκίνησε η δίκη για την τετραμελή οικογένεια, που ξεκληρίστηκε από αντιπαρασιτικό σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης.

Στο εδώλιο κάθονται έξι άτομα, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που έκανε τον ψεκασμό. Ο θάνατος του είχε αποδοθεί αρχικά, σε τροφική δηλητηρίαση, αλλά η ιατροδικαστική εντόπισε υψηλά επίπεδα φωσφίνης, που χρησιμοποιείται στις απεντομώσεις

Συγγενείς των θυμάτων βρέθηκαν στην ακροαματική διαδικασία. Η εισαγγελία πρότεινε ποινές κάθειρξης έως και 22 ετών και έξι μηνών για τους πέντε υπόπτους που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «πολλαπλής ανθρωποκτονίας από βαριά αμέλεια». Ο έκτος  κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών για απλή «αμέλεια».

Η οικογένεια Μποτσέκ ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη για διακοπές. Τα δύο παιδιά, ηλικίας τριών και έξι ετών υπέκυψαν πρώτα, ακολούθησε η μητέρα τους και στο τέλος ο πατέρας. Το ξενοδοχείο είχε κάνει πρόσφατα απεντόμωση για να αντιμετωπίσει την εξάπλωση κοριών.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3