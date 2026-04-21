Πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας παντρεύτηκε τον υπουργό του – «Είναι ο έρωτας της ζωής μου»

Αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή έκανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ (Gabriel Attal) και πιθανότατα υποψήφιος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Ο 37χρονος πολιτικός -ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Γαλλίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2024 – δίνοντας μία τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, 19 Απριλίου, με την ευκαιρία της επικείμενης κυκλοφορίας του πρώτου του βιβλίου «Un homme libre», μίλησε για τη μακροχρόνια «σχέση ζωής» που έχει με τον 41χρονο Στεφάν Σεζουρνέ (Stéphane Séjourné), πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μακρόν και νυν εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική.

Μια μακροχρόνια ιστορία αγάπης από επιβίωσε από έναν χωρισμό

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2015, μετά από μια συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Εκείνη την εποχή, ο Σεζουρνέ ήταν σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν και ο Ατάλ εργαζόταν για τη μέντορά του, την υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρισόλ Τουρέν.

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», παραδέχτηκε χαμογελώντας ο Γκαμπριέλ στη δημοσιογράφο του TF1.

«On a vécu des épreuves» : Gabriel Attal se confie sur sa relation amoureuse avec Stéphane Séjourné, avec qui il s’est remis après la dissolution ➡️ https://t.co/bFfJ7FMmEn pic.twitter.com/ihA3jGFUKa — Le Parisien (@le_Parisien) April 20, 2026

Πολύ γρήγορα, ο στενός δεσμός τους εξελίχθηκε σε μια ισχυρή σχέση, την οποία επέλεξαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, τα πιεστικά τους προγράμματα και οι απαιτήσεις της πολιτικής τους καριέρας οδήγησαν το ζευγάρι στον χωρισμό το 2022.

Σε συνέντευξή του το 2021 στο περιοδικό «Gala», ο Ατάλ είχε πει ότι ήθελε να «διατηρήσει» την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής του ζωής και της πολιτικής του δέσμευσης.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 37 και 41 ετών, είχαν μάλιστα συνάψει διακριτικά σύμφωνο συμβίωσης πριν χωρίσουν.

Μετά τον χωρισμό τους, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας δεν είχε ανακοινώσει ποτέ επίσημα μια νέα σχέση.

Μία δεύτερη ευκαιρία (και ένας γάμος)

Μετά από δύο χρόνια χωρισμού, οι δύο άνδρες έδωσαν στη σχέση τους μια δεύτερη ευκαιρία. Το ζευγάρι τα ξαναβρήκε μετά τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, τον Ιούνιο του 2024.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Ατάλ υπαινίχθηκε τον έρωτά του δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στο Instagram που έδειχνε τις σκιές δύο ανθρώπων που φιλιόντουσαν πάνω σε έναν τοίχο από τούβλα.

Μια τρυφερή, σχεδόν κινηματογραφική σκηνή που συγκίνησε τους 452.000 ακολούθους του… και άνοιξε τον δρόμο για την αποκάλυψη του ειδυλλίου του με τον Σεζουρνέ.

«Ποτέ δεν χάσαμε πραγματικά την επαφή. Συνεχίσαμε να μιλάμε, σαν να μην θέλαμε ο χωρισμός να είναι οριστικός και να γίνει πραγματικότητα», εξήγησε ο Ατάλ, νυν γενικός γραμματέας του κόμματος Αναγέννηση του Εμανουέλ Μακρόν.

«Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές και χωρισμούς… Νιώθω εξαιρετικά τυχερός από αυτή την άποψη», κατέληξε o 37χρονος πολιτικός, εμφανώς συγκινημένος από τη δεύτερη ευκαιρία που δόθηκε στη σχέση τους, η οποία ξεκίνησε πριν από έντεκα χρόνια.

Διαβάστε επίσης

