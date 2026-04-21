Ουκρανία: Η Ουγγαρία αίρει το βέτο στην ΕΕ για το δάνειο των 90 δισ.

Σε τροχιά εκτόνωσης φαίνεται να εισέρχεται το αδιέξοδο μεταξύ της Ουγγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν εμφανίζεται διατεθειμένος να άρει το βέτο του για το πακέτο δανειοδότησης ύψους 90 δισ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει αύριο στους πρέσβεις της Ε.Ε να προχωρήσουν σε άμεση έγκριση του δανείου -μέσω κοινού δανεισμού- που είχε εγκριθεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σε χθεσινή επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Ορμπαν επιβεβαιώνει ότι η Βουδαπέστη μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή της για την τροποποίηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (MFF), υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου προς την Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

Οι πρώτες τεχνικές δοκιμές για την επανεκκίνηση της λειτουργίας του αγωγού αναμένονται εντός της ημέρας, ενώ πληροφορίες συγκλίνουν ότι οι ροές ενδέχεται να επαναληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την αποδέσμευση αρχές Μαΐου ενός κρίσιμου χρηματοδοτικού «πακέτου» για το Κίεβο, το οποίο θεωρείται απαραίτητο για τη συνέχιση της αμυντικής του προσπάθειας.

Ηδη, τα περισσότερα νομοθετικά σκέλη του μηχανισμού έχουν εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία, με μοναδική εκκρεμότητα τους εφαρμοστικούς κανόνες, που απαιτούν ομοφωνία και μέχρι σήμερα μπλοκάρονταν από την Ουγγαρία.

Το θέμα έχει ενταχθεί στην ατζέντα της συνεδρίασης των μόνιμων αντιπροσώπων των «27», που συγκαλείται υπό την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε, την Τετάρτη.

Εφόσον δεν υπάρξουν νέες εμπλοκές, οι πρέσβεις αναμένεται να εγκρίνουν το τελικό νομικό σκέλος, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας – συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος πληρωμών -έως τις αρχές Μαΐου, που κρίνεται καθοριστικό, καθώς τότε τα δημόσια ταμεία του Κιέβου προβλέπεται να αδειάσουν.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαδικασία θα μπορούσε να κινηθεί ταχύτατα: εάν ολοκληρωθούν τα απαραίτητα βήματα, η Κομισιόν θα είναι σε θέση να προσφύγει στις αγορές, προκειμένου να αντλήσει το ποσό και να προχωρήσει στις πρώτες εκταμιεύσεις προς την Ουκρανία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, διπλωματικές πηγές όμως επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες, τόσο ως προς τον χρόνο επανέναρξης των ροών πετρελαίου από τον αγωγό, όσο και ως προς τη στάση της Βουδαπέστης.

Η εμπιστοσύνη προς τον Ορμπαν παραμένει περιορισμένη, ιδίως μετά από μήνες αντιπαράθεσης με το Κίεβο για το ζήτημα του αγωγού, που οδήγησαν στο μπλοκάρισμα της χρηματοδότησης.

Ωστόσο, η πρόσφατη πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία -μετά την εκλογική ήττα του Ορμπαν στις 12 Απριλίου και την επικράτηση του Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να ξεμπλοκάρει τη βοήθεια προς την Ουκρανία – ενισχύει τις προσδοκίες για οριστική επίλυση της κρίσης.

Υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες στις Βρυξέλλες ότι η νέα πολιτική πραγματικότητα στην Ουγγαρία ενδέχεται να επιταχύνει τις εξελίξεις, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών.

