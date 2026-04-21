ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:32
21.04.2026 10:04

Πρωτοφανές «άδειασμα» σε Τραμπ από συνεργάτες του: «Ήμασταν κοντά σε συμφωνία, αλλά την χάλασε με τις δημοσιεύσεις στα σόσιαλ»

Μία πρωτοφανή αποκάλυψη κάνει το CNN το οποίο δημοσίευσε σχόλια αξιωματούχων του Λευκού Οίκου (υπό το καθεστώς ανωνυμίας) οι οποίοι χρεώνουν στον Τραμπ την -πολύ πιθανή- μη επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Οπως σημειώνει το δημοσίευμα, οι συνεργάτες του τον πίεζαν όσο διαρκούσαν οι συνομιλίες να μην διαρρεύσουν πράγματα δημόσια έως ότου βρεθεί ένα κοινό μέτωπο. Ο Τραμπ έκανε… ακριβώς το αντίθετο: δημοσίευε τα πάντα στο Truth Social, με το Ιράν να απαντά με επιθετικό τόνο και τον ίδιο να το συνεχίζει εκτοξεύοντας και απειλές.

Ολο αυτό ενώ το Πακιστάν μεσολαβούσε και είχαν βρει μία κοινή γραμμή, σύμφωνα με το δίκτυο.

Οπως σημειώνει,  το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια σειρά από προβλέψεις που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει σε πολλές από τις πιο αμφιλεγόμενες απαιτήσεις των ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένου του ότι είχε συμφωνήσει να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο – και κήρυξε τον επικείμενο τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ όμως βιάστηκε να το πει δημόσια και το Ιράν έσπευσε να τον διαψεύσει, όπως το ίδιο έγινε και με τις συνομιλίες.

Αξιωματούχοι του Τραμπ: Έκανε ζημιά στις συνομιλίες

Αξιωματούχοι του Τραμπ παραδέχτηκαν κατ’ ιδίαν στο CNN ότι τα δημόσια σχόλια του προέδρου ήταν επιζήμια για τις συνομιλίες. Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, γεγονός που οδηγεί σε ερωτήματα σχετικά με το ποιος μπορεί τελικά να υπογράψει μια συμφωνία. Ο Τραμπ με τις αναρτήσεις του προσπαθούσε να κάνει το Ιράν να φανεί αδύναμο και γι αυτό η Τεχεράνη αντέδρασε, με την συμφωνία να είναι πλέον στον «αέρα».

«Οι Ιρανοί δεν εκτίμησαν το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διαπραγματευόταν μέσω των κοινωνικών μέσων και έδινε την εντύπωση ότι είχαν αποδεχτεί θέματα για τα οποία δεν είχαν ακόμη συμφωνήσει, και τα οποία δεν είναι δημοφιλή στον λαό τους», δήλωσε στο CNN ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συνομιλίες.

Ο Τραμπ εκτός από τις απειλές και το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, έκανε μια σειρά ακόμη από δηλώσεις που εξόργισαν την Τεχεράνη: δήλωσε στο Bloomberg ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια «απεριόριστη» αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος, στο CBS News ότι η Τεχεράνη «συμφώνησε σε όλα» και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου της και στο Axios ότι μια συνάντηση «πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία την επόμενη ή δύο μέρες».

Ολα αυτά συνετέλεσαν στο να αντιδράσει με τον τρόπο που αντέδρασε η Τεχεράνη, με την εκεχειρία που λήγει την Τετάρτη το βράδυ (ξημερώματα Πέμπτης για την Ελλάδα στις 02:00), κι ενώ ο Βανς έχει ταξιδέψει με την υπόλοιπη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι προς το παρόν άγνωστο αν θα γίνουν κιόλας.

Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις και η συμφωνία

Το Ιράν τονίζει ότι υπό την διάθεση απειλών των ΗΠΑ δεν πρόκειται να κάτσει να συζητήσει, ενώ οι κόκκινες γραμμές για το εμπλουτισμενο ουράνιο… έσπασαν μετά τις αναρτήσεις του Τραμπ και φαίνεται να υπάρχει αδιέξοδο.

Την ίδια ώρα αρνείται να κάνει πίσω με τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούζ, κάτι που αυξάνει την ένταση στο πεδίο των συζητήσεων των δύο πλευρών. 

Οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών ελπίζουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία θα οδηγήσει στη συνέχεια σε πιο λεπτομερείς συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση έχει τους επικριτές της, οι οποίοι προειδοποιούν ότι το Ιράν ενδέχεται να παρατείνει τις συζητήσεις για να κερδίσει χρόνο.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την Τετάρτη στο Ισλαμαμπάντ εφ όσον τελικά το Ιράν δεν υλοποιήσει την απειλή του για μη συμμετοχή σε συζητήσεις, κάτι που αυτή τη στιγμή δείχνει δύσκολο, όχι όμως και απίθανο να συμβεί. 

