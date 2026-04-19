Μέση Ανατολή: «Παρέλυσε» η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ – Προετοιμασίες στο Ισλαμαμπάντ για τον 2ο γύρου των συνομιλιών

Νέα αβεβαιότητα ενόψει του δεύτερου γύρου των συνομιλιών προκαλεί η κλιμάκωση με πυρά στα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτές κάνουν λόγο για επικίνδυνα 24ωρα, τρεις μέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, με τη Wall Street Journal να προειδοποιεί πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για ρεσάλτο σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, να διαπιστώνει «πρόοδο» στις συνομιλίες αλλά να επισημαίνει πως οι δύο πλευρές είναι «ακόμη μακριά» από την επίτευξη συμφωνίας.

Την ίδια ώρα η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει παραλύσει, μετά τις επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ιράν σε πλοία το Σάββατο και το τελεσίγραφο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι η, ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι να λήξει ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ.

Εκπρόσωποι της ναυτιλιακής εταιρείας Lloyd’s List ανέφερε ότι υπήρξε μια σύντομη έντονη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά η κυκλοφορία παρέλυσε ξανά το βράδυ του Σαββάτου, μετά από προειδοποιήσεις προς τα πλοία ότι τα Στενά είχαν επιστρέψει σε «αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις [ιρανικές] ένοπλες δυνάμεις».

«Ενώ αρκετά πλοία κατάφεραν να περάσουν τα Στενά πριν από τα τελευταία περιστατικά, η συντριπτική πλειοψηφία των πλοιοκτητών με πλοία που είχαν κολλήσει στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής επέστρεφαν το Σάββατο τα πλοία τους στις προηγούμενες θέσεις τους», πρόσθεσαν.

Κινητικότητα στο Πακιστάν

Στο μεταξύ, κινητικότητα παρατηρείται στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, ενόψει του δεύτερου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν που παραμένει ασαφές πότε θα πραγματοποιηθούν.

Πηγές από το Πακιστάν αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα πριν από την Παρασκευή.

Μιλώντας στο Al Jazeera υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα με βάση διάφορους παράγοντες, αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι «δύο αμερικανικά αεροσκάφη βαρέως μεταφορικού τύπου, C-17 Globemasters, προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν στη Ραβαλπίντι», κοντά στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ.

Πρόσθεσαν πως «οι δρόμοι από το αεροδρόμιο προς την Κόκκινη Ζώνη του Ισλαμαμπάντ έχουν κλείσει προσωρινά, γεγονός που υποδηλώνει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας» και αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι «και τα δύο ξενοδοχεία Serena και Marriott στο Ισλαμαμπάντ εκκενώνονται από τους επισκέπτες και δεν επιτρέπονται νέες κρατήσεις μέχρι την Παρασκευή», σύμφωνα με τις πηγές.

Την ίδια ώρα το Reuters μεταδίδει πως υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενισχύονται. Περισσότεροι αστυνομικοί αναπτύχθηκαν και σημεία ελέγχων δημιουργήθηκαν γύρω από το ξενοδοχείο Serena στο Ισλαμαμπάντ, το σημείο όπου πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, οι οποίες κατέληξαν χωρίς συμφωνία.

Πεζεσκιάν: Ο Τραμπ δεν έχει κανένα δικαίωμα να στερήσει το Ιράν από τα πυρηνικά του δικαιώματα

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κανένα δικαίωμα να στερήσει το Ιράν από τα πυρηνικά του δικαιώματα, δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στο ιρανικό πρακτορείο ISNA την Κυριακή, ενώ μαίνεται ο πόλεμος Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για το πυρηνικό ζήτημα.

«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να ασκήσει τα πυρηνικά του δικαιώματα, αλλά δεν αναφέρει για ποιο έγκλημα. Ποιος είναι αυτός για να στερήσει ένα έθνος από τα δικαιώματά του;», ανέφερε ο ιρανός πρόεδρος.

Διπλωματική χορογραφία

Μετά από περισσότερο από ένα μήνα πολέμου που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, και προκάλεσε μεγάλες αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία, η ανακοίνωση της επαναλειτουργίας των Στενών την Παρασκευή ώθησε προς τα πάνω τις χρηματαγορές και οι τιμές πετρελαίου κατέγραψαν απότομη πτώση.

Η επιστροφή στη σκληρή γραμμή, που κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές όταν αυτές ανοίξουν τη Δευτέρα, έρχεται εν μέσω μιας έντονης διπλωματικής προσπάθειας για επιστροφή του Ιράν και των ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου συνομιλιών στις 12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ. Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε ότι «εργάζεται ακούραστα» προς την επίτευξη αυτού του στόχου, μαζί με το Πακιστάν.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του, ένα κομβικό θέμα στις διαπραγματεύσεις, κάτι που η Τεχεράνη διέψευσε.

Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο ξανά χθες Σάββατο για «πολύ καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, η ιρανική πλευρά, για άλλη μια φορά, έδωσε άλλη εκδοχή. «Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα», είπε το βράδυ του Σαββάτου ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. «Είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, τόνισε σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.

Ο τελευταίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στις 11-12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα, «καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Γαλιμπάφ. Οι ΗΠΑ «πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», συμπλήρωσε.

Η Τεχεράνη έλαβε «νέες προτάσεις» από την Ουάσιγκτον για συνομιλίες που αποσκοπούν σε έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε χθες το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα κάνουν «κανέναν συμβιβασμό».

New York Times: Το Ιράν διατηρεί το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων όπλων

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν εξακολουθεί να έχει το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και το 60% των εκτοξευτών πυραύλων, αναφέρουν οι New York Times.

Επίσης, διατηρεί ακόμη περίπου το 40% του οπλοστασίου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τους Times,από την εκεχειρία της 8ης Απριλίου το Ιράν κατάφερε να ανασύρει άλλους 100 εκτοξευτές και επιχειρεί να ανασύρει και αποθέματα πυραύλων που θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Στον Λίβανο, το άλλο μέτωπο του πολέμου, χθες, ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, σε ενέδρα εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε την επόμενη μέρα από την έναρξη ισχύος δεκαήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο, αποδόθηκε στη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εγκαθίδρυσε μια «κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης στον νότιο Λίβανο, όπως στη Λωρίδα της Γάζας και πραγματοποιεί πλήγματα από χθες εναντίον υπόπτων που προσεγγίζουν τα στρατεύματά του. Ανακοίνωσε επίσης ότι ένας από τους στρατιώτες του σκοτώθηκε την Παρασκευή, την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, σε ένα περιστατικό στην ίδια περιοχή.

Σήμερα Κυριακή πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι ακόμη εννέα στρατιώτες τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ένας σοβαρά.

«Μια εκεχειρία σημαίνει πλήρη παύση όλων των εχθροπραξιών. Δεδομένου ότι δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, και θα απαντήσουν σε τυχόν παραβιάσεις», δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, υποστηρίζοντας ότι μια εκεχειρία δεν μπορεί να είναι «μονομερής».

Στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, πολλοί κάτοικοι άδραξαν την ευκαιρία της εκεχειρίας, επιστρέφοντας για να δουν την κατάσταση στα σπίτια τους πριν επιστρέψουν στο να ζουν σε σκηνές, υπό το φόβο ότι μια επανάληψη των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή.

Οι πέντε όροι της Χεζμπολάχ για ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ παρουσίασε τα πέντε βήματα που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσουν μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ναΐμ Κασέμ έθεσε πέντε όρους που επιθυμεί να συμπεριληφθούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ:

Μόνιμη παύση των επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο — από αέρα, ξηρά και θάλασσα.

Απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη μέχρι τα σύνορα.

Απελευθέρωση των κρατουμένων.

Επιστροφή των κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις τους μέχρι τα σύνορα.

Ανασυγκρότηση με αραβική και διεθνή υποστήριξη και εθνική ευθύνη

Το έγγραφο της συμφωνίας εκεχειρίας που κοινοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ στην αρχή της δεκαήμερης παύσης την Πέμπτη — και το οποίο, όπως ανέφερε, υπέγραψαν τόσο η ισραηλινή όσο και η λιβανική κυβέρνηση — «δεν έχει καμία πρακτική σημασία» και αποτελεί προσβολή για τον Λίβανο, δήλωσε ο Κασέμ.

Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ, η οργάνωση με στήριξη από το Ιράν και έδρα στον Λίβανο, είναι «απολύτως ανοιχτή στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας» με τις λιβανικές αρχές και επικεντρώνεται στο «να γυρίσει σελίδα».

Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Κατάπαυση του πυρός σημαίνει πλήρη διακοπή όλων των εχθρικών ενεργειών. Επειδή δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο με το δάχτυλο στη σκανδάλη και θα απαντούν αναλογικά σε οποιαδήποτε παραβίαση».

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός μόνο από την πλευρά της αντίστασης, πρέπει να τηρείται και από τις δύο πλευρές».

Ισραηλινός στρατός: Πάνω από 150 οι νεκροί μαχητές της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, περισσότεροι από 150 μαχητές της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων και αρκετοί διοικητές, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την ημέρα πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι την Πέμπτη χτύπησε περίπου 300 θέσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων εκτοξευτές ρουκετών, κέντρα διοίκησης και αποθήκες όπλων σε ολόκληρο τον Λίβανο.

צה"ל חושף את נתוני התקיפות ביממה לפני הפסקת האש: חוסלו יותר מ-150 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה



מפרוץ מבצע 'שאגת הארי': חוסלו יותר מ-1,800 מחבלי חיזבאללה בלבנון



ביממה טרם כניסת הפסקת האש לתוקף, צה"ל תקף מאות מחבלים ותשתיות טרור ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 19, 2026

Ο πόλεμος στον Λίβανο άρχισε στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ σε αντίποινα για τον ισραηλινο-αμερικανικό πόλεμο κατά του Ιράν. Οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 2.300 ανθρώπους και εκτόπισαν περισσότερους από ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με τις αρχές.

Αυξάνονται οι επιθέσεις εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ

Από την επανέναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, οι δυνάμεις της UNIFIL στον νότιο Λίβανο έχουν δεχτεί επανειλημμένα πυρά από τις αντιμαχόμενες πλευρές.

6 Μαρτίου: Τρεις κυανόκρανοι τραυματίστηκαν εντός της βάσης τους στην Αλ-Καουζά, εν μέσω έντονων πυροβολισμών.

30 Μαρτίου: Ινδονήσιος κυανόκρανος σκοτώθηκε όταν ένα βλήμα εξερράγη κοντά σε θέση της UNIFIL κοντά στο Αντσίτ Αλ-Κουσάιρ. Ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά.

30 Μαρτίου: Δύο ακόμη ινδονήσιοι κυανόκρανοι σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν όταν μια έκρηξη κατέστρεψε το όχημά τους κοντά στη Μπάνι Χαγιάν.

7 Απριλίου: Ο ισραηλινός στρατός κρατά κυανόκρανο της UNIFIL για περίπου μία ώρα, αφού εμπόδισε ένα κονβόι εφοδιασμού.

12 Απριλίου: Ισραηλινές δυνάμεις εμβολίζουν οχήματα της UNIFIL σε δρόμο προς την Μπάιντα με ένα άρμα Merkava, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

18 Απριλίου: Ένας γάλλος κυανόκρανος σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, αφού δέχθηκαν πυρά από μικρά όπλα από μη κρατικούς παράγοντες.

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, οι οποίες αποσπάστηκαν για πρώτη φορά στον Λίβανο το 1978, παρέμειναν στη χώρα κατά τη διάρκεια διαδοχικών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου του 2024, κατά τη διάρκεια του οποίου οι θέσεις τους δέχθηκαν επανειλημμένα πυρά. Η εντολή της αποστολής λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Καταδίκη του Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε την «τρομοκρατική» επίθεση που σκότωσε έναν γάλλο στρατιώτη που υπηρετούσε στην UNIFIL και τραυμάτισε τρεις άλλους, χαρακτηρίζοντάς την ως «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη του Μπαχρέιν προς τον Λίβανο και την υποστήριξή του στις προσπάθειες να οδηγηθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

Η Ελληνική Γλώσσα ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό: Εορτασμός στην Κίνα

Στην ιστορικό Άννα Κέι ανατέθηκε η επίσημη βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄

Καμάλα Χάρις: «Ο Νετανιάχου έσυρε τον Τραμπ σε έναν πόλεμο με το Ιράν» – «Αντιπερισπασμός από τα αρχεία Έπσταϊν»