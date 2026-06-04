Πρεμιέρα για το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr με πρώτο καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη – Unboxing, ιστορίες και αναμνήσεις από το Παγκόσμιο με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τον Madney

Παγκόσμιο σημαίνει ιστορίες, αναμνήσεις και έντονες ποδοσφαιρικές στιγμές. Αυτά ακριβώς έρχεται να αναδείξει το «Out of the box stories», η νέα εκπομπή 5 επεισοδίων του Pamestoixima.gr, που κάνει σήμερα πρεμιέρα και βάζει τους ποδοσφαιρόφιλους στο κλίμα της πολυαναμενόμενης διοργάνωσης.

Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, με την πολυετή εμπειρία του στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και τις ατελείωτες ιστορίες που αφηγείται με τον δικό του, μοναδικό τρόπο, παρέα με τον Madney, έναν εκ των ιδρυτών της ΜΠΑΜ FC και συλλέκτη καρτών Panini, φιλοξενούν σε κάθε επεισόδιο έναν special καλεσμένο που έχει συνδεθεί με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κάνοντας unboxing συλλεκτικών καρτών Panini, θυμούνται μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, ξεχωρίζουν ήρωες παλαιότερων διοργανώσεων και εκφράζουν τις σκέψεις τους για το εφετινό τουρνουά.

Ποδαρικό κάνει ο Κώστας Κατσουράνης, πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004, ο οποίος μετρά και δύο σημαντικές παρουσίες σε Παγκόσμιο, το 2010 στη Νότια Αφρική και το 2014 στη Βραζιλία. Αποκαλύπτει τον διάλογό του με τον Χάμες Ροντρίγκες το 2014, εκφράζει την άποψή του για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας, ενώ περιγράφει και πώς αισθάνθηκε όταν είδε για πρώτη φορά τον εαυτό του σε αυτοκόλλητο Panini.

Δείτε το πρώτο επεισόδιο: