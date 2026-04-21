ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 09:19
21.04.2026 08:21

Γάζα: Ακόμη τρεις νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς – Ξεπέρασαν τις 72.500 τα θύματα της γενοκτονίας

gaza_file2104

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη νότια Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στον μικρό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα (…) βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας», διευκρίνισε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής άμεσης βοήθειας, μέρους του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς.

Ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Η «εκστρατεία» του στρατού του Ισραήλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 72.549 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει 770 Παλαιστίνιους που έχουν χάσει τη ζωή τους αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, τη 10η Οκτωβρίου.

Τα μισά και πλέον από τα θύματα–ή με άλλα λόγια σχεδόν 38.000–ήταν γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με την υπηρεσία ΟΗΕ Γυναίκες. Αυτό σημαίνει πως «κατά μέσον όρο σκοτώνονταν τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια κάθε μέρα», τόνιζε την Παρασκευή η εκπρόσωπός της Σοφία Κάλτορπ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δυο άνδρες που οδηγούσαν υδροφόρες για λογαριασμό της UNICEF σκοτώθηκαν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από πυρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά πέντε απώλειες στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Στο Πακιστάν ο Βανς για νέες συνομιλίες – Στάση αναμονής από την Τεχεράνη που απορρίπτει διαπραγματεύσεις υπό απειλές

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν την Πέμπτη νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου

Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας του Τραμπ – Η σύντομη θητεία που σημαδεύτηκε από καταγγελίες για τη συμπεριφορά της

google_news_icon

pyrosbestiki new
Πυρκαγιά στο Νότιο Πήλιο: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε κλαδιά

lopez-new
Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε στη συναυλία της στη Βουδαπέστη (Video)

ternus_apple_new
Apple: Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους, ο διάδοχος του Τιμ Κουκ στο «τιμόνι» του τεχνολογικού κολοσσού

xartonomismata-euro
Πληθωρισμός: Ο «αόρατος φόρος» που μπορεί να μας «φάει» έως και έναν μισθό έως το τέλος του έτους

karkinos_orxeos_new
Απρίλιος: Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του όρχεος – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νεαροί άνδρες

benitez
Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

pliromi-kinito-karta
Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

usa_iran_conflict_new
Διπλωματικό χάος: Δυσπιστία, ανεντιμότητα και μια αόριστη πρόταση του Τραμπ στο Ιράν - Το εσωτερικό ρήγμα στην Τεχεράνη που «θολώνει» το μήνυμα

