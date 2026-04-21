Στο Πακιστάν ο Βανς για νέες συνομιλίες – Στάση αναμονής από την Τεχεράνη που απορρίπτει διαπραγματεύσεις υπό απειλές

Δύο μέρες πριν τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός, θολό παραμένει το διπλωματικό πεδίο σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων ανάμεσά σε ΗΠΑ και Ιράν στην πρωτεύουσα Πακιστάν.

Το τελεσίγραφο εκπνέει «το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, χαρακτηρίζοντας «πολύ απίθανη» την παράταση της ανακωχής.

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, «όσο δεν υπάρχει “ντιλ”», όπως το έθεσε μέσω Truth Social, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν έχει διαφυγόντα έσοδα «500 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα», ποσού που «δεν αντέχει», ούτε καν «βραχυπρόθεσμα».

Επίσης, απείλησε να ξεκινήσει νέα αεροπορική εκστρατεία εναντίον των γεφυρών στο Ιράν και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται τρεις αμερικανικές πηγές, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ταξιδέψει στο Πακιστάν σήμερα (21/4), προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες με το Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον πρώτο γύρο συνομιλιών, θα φτάσει στην Ισλαμαμπάντ ως μέλος της ομάδας από την Ουάσινγκτον.

Αναμένεται επίσης να ταξιδέψουν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ήταν επίσης παρόντες την προηγούμενη φορά.

Πηγή ενήμερη σχετικά στην Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει «σύντομα» για να διεξαγάγει συνομιλίες με αντιπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε απειλούμενοι»

Από την πλευρά του, το Ιράν βλέπει στις ενέργειες των ΗΠΑ «εμπόδιο» στη συνέχιση των συνομιλιών και η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στις συνομιλίες, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν την εκεχειρία μέσω του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και της κατάσχεσης πλοίων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης υπό καθεστώς απειλών.

ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ‌افروزی مجدد را موجّه سازد.

مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمی‌پذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων – στη δική του φαντασία – σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την ανανεωμένη πολεμοχαρή του στάση», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

«Δεν αποδεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών, και τις τελευταίες δύο εβδομάδες προετοιμαζόμαστε για να παρουσιάσουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα τη Δευτέρα (20/4), ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

«Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει», πρόσθεσε.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωνε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διεξαγάγει νέες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και ότι δεν έχει προγραμματιστεί επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων.

