ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 01:46
21.04.2026 00:48

Ο ΟΗΕ διαψεύδει αλλαγή στάσης για το Κυπριακό μετά από φωτογραφία συνάντησης ΝτιΚάρλο με Τουρκοκύπριο ηγέτη

21.04.2026 00:48
Καμία αλλαγή στην πάγια θέση των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό δεν σηματοδοτεί η φωτογραφία από τη συνάντηση της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στο περιθώριο του Anatolia Diplomacy Forum στην Τουρκία, ξεκαθάρισε ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι στη φωτογραφία εμφανίζεται πάνω στο τραπέζι τόσο η σημαία των Ηνωμένων Εθνών, όσο και η σημαία του ψευδοκράτους, ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι η κ. ΝτιΚάρλο «βρέθηκε πράγματι στο Anatolia Diplomacy Forum» και ότι «η φωτογραφία που κυκλοφόρησε αντανακλά τη διάταξη που υπήρχε στον χώρο της συνάντησης».

«Να είμαστε σαφείς», τόνισε, «αυτό δεν σηματοδοτεί καμία αλλαγή στη θέση του ΟΗΕ στο Κυπριακό».

Όπως πρόσθεσε, «η θέση μας εξακολουθεί να καθοδηγείται από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας» και ο ΟΗΕ «συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση στο νησί εντός του καθιερωμένου πλαισίου».

Διαβάστε επίσης:

Αλαλούμ με το ραντεβού ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ – Ναυτικός αποκλεισμός μέχρι να υπάρξει συμφωνία, λέει ο Τραμπ

Διπλωματικό χάος: Δυσπιστία, ανεντιμότητα και μια αόριστη πρόταση του Τραμπ στο Ιράν – Το εσωτερικό ρήγμα στην Τεχεράνη που «θολώνει» το μήνυμα

Ιταλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας – Επιχειρηματίες και ποδοσφαιριστές της Serie A στο πελατολόγιο





Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας του Τραμπ – Η σύντομη θητεία που σημαδεύτηκε από καταγγελίες για τη συμπεριφορά της

ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ διαψεύδει αλλαγή στάσης για το Κυπριακό μετά από φωτογραφία συνάντησης ΝτιΚάρλο με Τουρκοκύπριο ηγέτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Αλλαγή σκυτάλης μετά από 15 χρόνια – Ο Τιμ Κουκ παραδίδει τα ηνία στον Τζον Τέρνους

ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το ραντεβού ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ – Ναυτικός αποκλεισμός μέχρι να υπάρξει συμφωνία, λέει ο Τραμπ

ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό χάος: Δυσπιστία, ανεντιμότητα και μια αόριστη πρόταση του Τραμπ στο Ιράν – Το εσωτερικό ρήγμα στην Τεχεράνη που «θολώνει» το μήνυμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 01:24
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας του Τραμπ – Η σύντομη θητεία που σημαδεύτηκε από καταγγελίες για τη συμπεριφορά της

ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ διαψεύδει αλλαγή στάσης για το Κυπριακό μετά από φωτογραφία συνάντησης ΝτιΚάρλο με Τουρκοκύπριο ηγέτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Αλλαγή σκυτάλης μετά από 15 χρόνια – Ο Τιμ Κουκ παραδίδει τα ηνία στον Τζον Τέρνους

