Διπλωματικό χάος: Δυσπιστία, ανεντιμότητα και μια αόριστη πρόταση του Τραμπ στο Ιράν – Το εσωτερικό ρήγμα στην Τεχεράνη που «θολώνει» το μήνυμα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους να αναμένουν μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέχρι τη Δευτέρα και δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ότι ο Αντιπρόεδρος Βανς κατευθύνεται στην Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες.

Αλλά ο Βανς βρισκόταν στην πραγματικότητα ακόμα στην Ουάσινγκτον, περιμένοντας ένα σήμα από την Τεχεράνη πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του – ένα σημάδι της βαθιάς αβεβαιότητας για το τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, τώρα, με τους δικούς του όρους. Αλλά απομένει μόνο μία μέρα πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει το Στενό του Ορμούζ και οι δύο πλευρές μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει καν να ορίσουν συνάντηση. Ο πόλεμος μπορεί επομένως να βρίσκεται στο χείλος μιας μαζικής επέκτασης.

«Το έχει ξεπεράσει. Θέλει να τελειώσει. Δεν του αρέσει που το Ιράν κρατάει [τον έλεγχό του στο στενό] πάνω από τη Μέση Ανατολή. Δεν του αρέσει που το κρατούν πάνω από τα κεφάλια μας. Δεν θέλει να πολεμήσει άλλο. Αλλά θα το κάνει αν νιώσει ότι πρέπει», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios. Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, υπάρχει ακόμα ένα παράθυρο για μια συμφωνία, τουλάχιστον για την παράταση της εκεχειρίας.

Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε πραγματική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Μέχρι την Παρασκευή, οι αισιόδοξες δηλώσεις του Τραμπ για επικείμενη ειρήνη — δήλωσε στον Axios ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί σε «μία ή δύο μέρες» — φαίνονταν εύλογες.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε μόλις ανακηρύξει το στενό «εντελώς ανοιχτό». Οι παγκόσμιες αγορές πανηγύριζαν.

Όμως θα χρειάζονταν μόνο 24 ώρες για να φτάσει η κατάσταση στα πρόθυρα του πολέμου.

Μέσα σε λίγες ώρες από τότε που ο Αραγτσί ανακήρυξε το στενό ανοιχτό το Σάββατο, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) άνοιξε πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιων που προσπαθούσαν να το διασχίσουν, επικαλούμενο την απροθυμία του Τραμπ να άρει τον δικό του αποκλεισμό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι το είδαν αυτό ως απόδειξη διχασμού μεταξύ του Προέδρου του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλίμπαφ και του διοικητή των IRGC, στρατηγού Αχμάντ Βαχίντι.

«Νομίζαμε ότι διαπραγματεύονταν με τους σωστούς ανθρώπους, είχαν καταλήξει σε αυτά που είχαν συμφωνήσει, αυτών που θα μπορούσαν να ανακοινωθούν», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Αλλά αυτό που συνέβη είναι ότι η ιρανική ομάδα επέστρεψε και το IRGC και τέτοιοι άνθρωποι είπαν “ω, όχι, όχι. Δεν μιλάτε εκ μέρους μας”».

«Τώρα υπάρχει ένα πραγματικό χάσμα εκεί μεταξύ αυτών των παρατάξεων και δεν είμαστε σίγουροι ποιος θα κερδίσει. Ελπίζουμε ότι η ομάδα με την οποία διαπραγματευτήκαμε θα το κάνει», είπε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που δήλωσε στο Axios: «Δεν είμαστε σίγουροι ποιος είναι υπεύθυνος και ούτε αυτοί. Αυτό θα λυθεί από μόνο του».

Την Κυριακή, 24 ώρες αργότερα, οι ΗΠΑ κλιμάκωσαν την ένταση πυροβολώντας και κατάσχοντας ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία έξω από το στενό στον Κόλπο του Ομάν.

Ενώ οι διαπραγματευτές του προσέφεραν 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα κεφάλαια για το απόθεμα ουρανίου του Ιράν και συζητούσαν ένα προσωρινό μορατόριουμ για τον εμπλουτισμό, ο Τραμπ είπε ψευδώς σε αρκετούς δημοσιογράφους ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει να εγκαταλείψει το απόθεμα και τον εμπλουτισμό – χωρίς να περιλαμβάνονται τα παγωμένα κεφάλαια.

Όταν οι συνομιλίες έφτασαν σε αδιέξοδο, έκανε μια σειρά από αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το ποιοι στην ομάδα του θα κατευθυνόταν στο Πακιστάν και πότε. Πρώτα ο Βανς δεν πήγαινε – μετά πήγε, μετά ήταν στον αέρα, μετά δεν πήγε. Η ιρανική πλευρά, εν τω μεταξύ, παρέμεινε αδιάφορη.

Εν μέσω των διακηρύξεών του ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίσης απειλές για την καταστροφή γεφυρών και σταθμών παραγωγής ενέργειας του Ιράν.

Η Τεχεράνη υποψιαζόταν ότι αυτή ήταν η πραγματική του πρόθεση και ότι η διπλωματία ήταν απλώς κάλυψη για μια αιφνιδιαστική επίθεση.

«Η τήρηση των δεσμεύσεων είναι η βάση του ουσιαστικού διαλόγου», έγραψε τη Δευτέρα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Η βαθιά ιστορική δυσπιστία στο Ιράν απέναντι στη συμπεριφορά της κυβέρνησης των ΗΠΑ παραμένει, ενώ τα μη εποικοδομητικά και αντιφατικά μηνύματα από Αμερικανούς αξιωματούχους φέρουν ένα πικρό μήνυμα: επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν. Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν στη βία».

Την ίδια ώρα, οι Πακιστανοί μεσολαβητές προσπαθούν να επαναφέρουν τη διαδικασία σε καλό δρόμο και να περάσουν προτάσεις μεταξύ των πλευρών.

Το τελευταίο προσχέδιο καλύπτει «κυρώσεις, εμπλουτισμό, χρήματα, τη σκόνη (πυρηνικό υλικό), το μέλλον», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ, σε κανένα σημείο οι Ιρανοί δεν συμφώνησαν να εγκαταλείψουν οριστικά τον εμπλουτισμό. «Είναι κάπου μεταξύ του ‘δεν θα κατασκευάσουμε πυρηνικό όπλο‘ και του ‘δεν θα εμπλουτίσουμε στη χώρα μας’ και του ‘δεν θα αγγίξουμε τίποτα για 5, 10, 15 χρόνια’», εξήγησε ο αξιωματούχος.

Ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι δεν θα το κάνει, αξιωματούχοι της κυβέρνησης λένε ότι πιθανότατα θα ξεπαγώσει τα ιρανικά κεφάλαια για μια σωστή συμφωνία. Ένας από αυτούς είπε ότι η κυβέρνηση του Ιράν ήταν «κατεστραμμένη», προσθέτοντας: «Θέλουν χρήματα, πρόσβαση στα χρήματά τους. Θέλουν άρση των κυρώσεων».

«Θα θέλαμε να διατηρήσουμε ορισμένες δεσμεύσεις, ειδικά όσον αφορά τον μελλοντικό εμπλουτισμό και το άνοιγμα του στενού και, ίσως, την ανάληψη της σκόνης. Αλλά είμαστε ακόμα έτοιμοι να αναλάβουμε μόνοι μας τη σκόνη».

Η ομάδα του Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν υφίσταται έντονη οικονομική πίεση ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού.

«Πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν από αυτό. Η οικονομική καταστροφή είναι πραγματική. Οι Πέρσες είναι σκληροί και στωικοί. Αλλά αυτό είναι πολύ», είπε ο αξιωματούχος.

«Είμαστε αισιόδοξοι. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξο. Γι’ αυτό βλέπετε συζητήσεις για προσωρινά μέτρα στο οικονομικό μέτωπο, όπως το άνοιγμα μιας λωρίδας του στενού».

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει στο σημείο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει “ας το κάνουμε”. Και δεν είναι στο σημείο να πει ότι είναι κακόπιστος και ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ και η ομάδα του συζητούν τώρα πώς θα μοιάζει μια ανανεωμένη στρατιωτική εκστρατεία, καθώς κι εάν θα επιχειρηθεί η κατάληψη του στρατηγικού νησιού Kharg.

Ο Τραμπ είχε πει ότι η εκστρατεία βομβαρδισμού που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου θα ολοκληρωνόταν εντός έξι εβδομάδων και φρόντισε να τηρήσει αυτήν την προθεσμία. Αλλά αυτό μπορεί να ήταν «μόνο η πρώτη φάση», είπε ο αξιωματούχος.

«Είμαστε τώρα στη δεύτερη φάση. Αν η τρίτη φάση είναι περισσότεροι βομβαρδισμοί ή μια ειρηνευτική συμφωνία, εξαρτάται από τους Ιρανούς».

Διαβάστε επίσης:

Ονδούρα: Φρικτός θάνατος για 17χρονη influencer – Την απήγαγαν και την αποκεφάλισαν

Τουρκία: Ο Ερντογάν υπόσχεται αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε σχολεία

Τραμπ για Ιράν: «Καμία πίεση» για σύναψη συμφωνίας αλλά «θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή του Ομπάμα», ισχυρίζεται