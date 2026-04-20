Ο Βανς καθ’ οδόν προς τo Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, σήμερα οι υπογραφές με το Ιράν λέει ο Τραμπ – «Δεν αποφασίσαμε ακόμη» λέει η Τεχεράνη

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να προσγειωθούν στο Ισλαμαμπάντ εντός ωρών, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου Τραμπ στη New York Post.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στην εφημερίδα ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με την ιρανική ηγεσία εάν επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σήμερα» στο Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για συνομιλίες παρά την αβεβαιότητα καθώς το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες μέχρι οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Το Ιράν εξετάζει «θετικά» τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε ειρηνευτικές συνομιλίες – αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Τεχεράνη «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή της σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά τόνισε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Το Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι δεν έχει σχέδια για νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, πριν από τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός την Τετάρτη.

Δεν είναι σαφές εάν ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ θα προχωρήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, η φαινομενική απόρριψη ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ από το Ιράν ήταν πιθανότατα στρατηγική στάση και όχι διακοπή των διαπραγματεύσεων.

Η Τεχεράνη είναι πλέον ανοιχτή στο να συνοψίσει τις συζητήσεις, αλλά δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Οι αξιωματούχοι περιγράφουν τη στάση τους ως «ρεαλιστική», με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων όρων.

Σημειώνεται πως το Ιράν δήλωσε σήμερα, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ότι δεν έχουν την πρόθεση με τα τωρινά δεδομένα για συμμετοχή σε έναν δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

«Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχουμε σχέδιο για τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το θέμα αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απομάκρυνση των πυρηνικών του Ιράν δεν αποτελεί επιλογή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ αμφισβήτησε επίσης κατά πόσον οι ΗΠΑ επιθυμούν πράγματι να ακολουθήσουν τη διπλωματική οδό, επικαλούμενος «παραβιάσεις» της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.

«Την ίδια στιγμή που λένε ότι προτεραιοποιούν τη διπλωματία και δηλώνουν έτοιμες να διαπραγματευθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν συμπεριφορές που δεν μαρτυρούν σε τίποτα δέσμευση σε διπλωματική διαδικασία», είπε ο Μπαγαεΐ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως η κατάληψη του ιρανικού φορτηγού πλοίου, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο συνιστούν «πρόδηλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».

«Οι Αμερικανοί παίζουν το παιχνίδι του να ρίχνουν το φταίξιμο στο Ιράν», συμπλήρωσε.

«Αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται, αντί να διαδραματίζουν θετικό ρόλο. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους Αμερικανούς να πουν την αλήθεια, αφού μας κατηγορούν συνεχώς. Φαίνεται ότι η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή», κατέληξε.

Στο μεταξύ, ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως οι διαφορές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ προσπαθούν να καταλήξουν σε ειρήνη με διάρκεια ενώ η κατάπαυση του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, τελειώνει σύντομα.

Η ιρανική πηγή είπε πως οι «αμυντικές ικανότητες» της Τεχεράνης, περιλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματός της, δεν είναι ανοικτές σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Η συνέχιση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε η πηγή.

