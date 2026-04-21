ΤΡΙΤΗ 21.04.2026
21.04.2026 09:38

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη – Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

Προβάδισμα αλλά με υποχώρηση καταγράφει η ΝΔ σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Politic.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με σταθερά ποσοστά, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, στην πρώτη καταγραφή στην πρόθεση ψήφου, αναδεικνύεται ως τρίτο κόμμα.

Δημοσκόπηση Interview: Στο 7,9% η Μαρία Καρυστιανού

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, καταγράφοντας απώλειες σε σχέση με το 28,7% του Μαρτίου.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,5%, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητη τη δύναμή του (13,9% τον προηγούμενο μήνα), ενώ το κόμμα Καρυστιανού – μετά τη δήλωση πρόθεσης καθόδου στις εκλογές – καταγράφεται για πρώτη φορά με 7,9%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Η Ελληνική Λύση όπως και το ΚΚΕ καταγράφουν 5,4%, ενώ χαμηλότερα στο 3,4% εντοπίζεται το ΜέΡΑ25.

Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί αισθητά στο 3,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,1%.

Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 2,9% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη 2,8%.

Παράλληλα, οι αναποφάσιστοι περιορίζονται στο 14,8% από 17,4% τον Μάρτιο, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέρος του εκλογικού σώματος αρχίζει να επανατοποθετείται.

Αναφορικά με την καταλληλότητα για την διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος 29,8%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 26,6%. Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,4%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 6,4%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,6%.

«Ναι» στις πρόωρες εκλογές λέει το 56% των ερωτηθέντων, ενώ το 40% επιθυμεί εξάντληση της θητείας της κυβέρνησης. Το 4% δεν εκφράζει άποψη. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι, στη συγκεκριμένη συγκυρία, η επιλογή της προσφυγής στις κάλπες συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή, καταγράφοντας ενίσχυση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, όπου το ποσοστό υπέρ των πρόωρων εκλογών εμφανιζόταν χαμηλότερο.

Δημοσκόπηση για ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ: Το 35% θεωρεί ότι το ζήτημα προκύπτει από πολιτικές παρεμβάσεις

Σχετικά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 35% θεωρεί ότι το ζήτημα προκύπτει από πολιτικές παρεμβάσεις, ενώ το 28% το συνδέει με διαχρονικές παθογένειες του κράτους.

Ακολουθούν οι ευθύνες που αποδίδονται στη διοίκηση του οργανισμού με 16% και στους ελλιπείς ελέγχους με 15%.

Οι πολίτες ψηφίζουν «σταυρό» αντί για «λίστα»

Η συζήτηση για τη μερική κατάργηση του σταυρού προτίμησης και την εισαγωγή ενός νέου εκλογικού συστήματος, προσαρμοσμένου στο λεγόμενο «γερμανικό μοντέλο», βρίσκει την κοινή γνώμη να κινείται προς μια ενδιάμεση λύση. Συγκεκριμένα, το 45% προτιμά έναν συνδυασμό σταυρού και λίστας, ενώ το 44% επιλέγει τον σταυρό προτίμησης. Αντίθετα, η καθαρή λίστα συγκεντρώνει μόλις 11%, καταγράφοντας περιορισμένη αποδοχή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο σταυρός παραμένει σημαντικός για την επιλογή προσώπων, αλλά συνοδεύεται και από επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο που λειτουργεί στην πράξη. Συγκεκριμένα, το 49% θεωρεί ότι οδηγεί σε καλύτερη εκπροσώπηση, ενώ το 43% εκτιμά ότι ενισχύει πελατειακές σχέσεις. Ένα 8% δίνει άλλες απαντήσεις.

Το βασικό κριτήριο επιλογής υποψηφίου βουλευτή φαίνεται να είναι η ενασχόληση με τα προβλήματα της περιοχής, καθώς το 57% δηλώνει ότι ψηφίζει με αυτό το κριτήριο.

Πολύ χαμηλότερα ακολουθούν η προσωπική γνωριμία (10%) και η κομματική στήριξη (9%), ενώ η αναγνωρισιμότητα περιορίζεται στο 5%. Ακόμη χαμηλότερα βρίσκονται η σύσταση από τρίτους και η προσωπική εξυπηρέτηση (3%).

Διαβάστε επίσης

Άρσεις ασυλίας: Γαλάζιο μασάζ για να μην εκτεθεί η ΝΔ με αντάρτικο στην ψηφοφορία – Συναγερμός στο Μαξίμου

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Έχουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και το σχέδιο για να στηριχθούν τα μικρά νησιά»

Ελιζέ: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσιάρας: Θα μας διευκολύνει να αρθεί η βουλευτική ασυλία και των 13 για να μην τίποτα στην σκιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας βουλευτών: Πρώτη απώλεια για τη ΝΔ, «θα απέχω» λέει ο Πέτσας

ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Προσωρινό άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Σχοινάς: «Θετική εξέλιξη»

REAL ESTATE

Στο «σφυρί» το διαμέρισμα όπου «γεννήθηκε» το ChatGpt – Πωλείται για 1,5 εκατ. δολάρια (Photos)

ΥΓΕΙΑ

ΙΣΑ: «Το Claw back παραμένει υψηλό και μη διαχειρίσιμο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσιάρας: Θα μας διευκολύνει να αρθεί η βουλευτική ασυλία και των 13 για να μην τίποτα στην σκιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας βουλευτών: Πρώτη απώλεια για τη ΝΔ, «θα απέχω» λέει ο Πέτσας

ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Προσωρινό άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Σχοινάς: «Θετική εξέλιξη»

