ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:18
Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου: Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα

Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου αποτελεί μια σύγχρονη και ιδιαίτερα αποτελεσματική χειρουργική μέθοδο για την αντιμετώπιση σύνθετων παθήσεων του ώμου, κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εκτεταμένη και μη επιδιορθώσιμη βλάβη των τενόντων του στροφικού πετάλου και όταν συνυπάρχει αρθρίτιδα ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις καταγμάτων.

«Σε αντίθεση με την κλασική (ανατομική) αρθροπλαστική, η τεχνική αυτή αλλάζει τη εμβιο-μηχανική της άρθρωσης, επιτρέποντας στον δελτοειδή μυ να αναλάβει τον βασικό ρόλο στην κίνηση του ώμου. Η επέμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση των κατεστραμμένων αρθρικών επιφανειών με ειδικά σχεδιασμένες προθέσεις, οι οποίες τοποθετούνται “ανεστραμμένα”. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει τη σταθερότητα της άρθρωσης και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι τένοντες δεν μπορούν να επιδιορθωθούν», εξηγεί ο κ. Ιωάννης Φερούσης, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Η μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις:

  • Μαζικών, μη επιδιορθώσιμων ρήξεων στροφικού πετάλου
  • Προχωρημένης αρθρίτιδας ώμου με συνοδό ρήξη τενόντων
  • Πολύπλοκα κατάγματα του βραχιονίου
  • Αποτυχημένες προηγούμενες επεμβάσεις

Τα πλεονεκτήματα της επέμβασης

Η ανάστροφη αρθροπλαστική προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον ασθενή, όπως:

  • Πλήρη εξάλειψη του πόνου
  • Βελτίωση του εύρους κίνησης και της λειτουργικότητας του ώμου
  • Αποκατάσταση της ικανότητας εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων
  • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας και μακροχρόνιας επιβίωσης της πρόθεσης

«Η τοποθέτηση της πρόθεσης γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, συχνά με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών όπως τρισδιάστατος (3D) προεγχειρητικός σχεδιασμός και εξατομικευμένα χειρουργικά εργαλεία, που συμβάλλουν στη βέλτιστη ευθυγράμμιση και σταθερότητα. Η νοσηλεία είναι συνήθως σύντομη (1–2 ημέρες), ενώ η αποκατάσταση ξεκινά άμεσα με καθοδηγούμενη φυσικοθεραπεία. Το άνω άκρο υποστηρίζεται με απλή ανάρτηση για σύντομο χρονικό διάστημα, και ο ασθενής επανέρχεται σταδιακά στις καθημερινές δραστηριότητες», επισημαίνει ο ειδικός.

Μετεγχειρητική πορεία και αποκατάσταση

Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη σωστή μετεγχειρητική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας περιλαμβάνει:

  • Σταδιακή κινητοποίηση της άρθρωσης
  • Ενδυνάμωση του δελτοειδή μυ
  • Εκπαίδευση σε λειτουργικές κινήσεις

Συμπεράσματα

«Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου αποτελεί αξιόπιστη λύση κυρίως για ασθενείς άνω των 60 ετών ή για περιπτώσεις όπου άλλες θεραπευτικές επιλογές δεν είναι εφικτές. Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως η χρήση 3D απεικόνισης και ψηφιακού σχεδιασμού, η επέμβαση γίνεται πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια και προβλεψιμότητα. Με τη σωστή επιλογή ασθενούς και την κατάλληλη χειρουργική τεχνική, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, προσφέροντας ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η ανάκτηση της λειτουργικότητας του ώμου χωρίς πόνο», καταλήγει ο κ. Φερούσης.

Διαβάστε επίσης:

ΙΣΑ: «Το Claw back παραμένει υψηλό και μη διαχειρίσιμο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων»

Πόνος στον αγκώνα: Πότε ένα «κλικ» στο ποντίκι του υπολογιστή γίνεται επώδυνο

Συστάθηκε το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι – Ποιοι ασθενείς εντάσσονται

maria-georgiadou
MEDIA

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

trump_2104_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

protomi-xylouri
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

erythros-lygkas
ΚΟΣΜΟΣ

Νεαρός κυνηγός πήγε να σκοτώσει γαλοπούλες και του την «έπεσε» λύγκας – (Video)

alevri-new
ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στον οργανισμό και το σώμα σου αν «κόψεις» το αλεύρι από τη διατροφή σου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Δείτε όλες τις ειδήσεις

