21.04.2026 14:34

Βόλος: Την έπεισε ότι κινδυνεύει από ηλεκτροπληξία και της πήρε 50.000 ευρώ και κοσμήματα

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, περίπτωση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 23χρονου καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης 16-04-2026 στον Βόλο, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα και προφασιζόμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα κινδύνου ηλεκτροπληξίας στο σπίτι της από δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, την έπεισε να τοποθετήσει κοσμήματα, χρυσή λίρα και το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ σε σακούλα, την οποία άφησε στην πόρτα της αυλής, η οποία αφαιρέθηκε.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε η εμπλοκή του 23χρονου στην αξιόποινη πράξη.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Πιερρακάκης: «Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες»

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

Νεαρός κυνηγός πήγε να σκοτώσει γαλοπούλες και του την «έπεσε» λύγκας – (Video)

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

