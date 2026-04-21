Συστάθηκε το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι – Ποιοι ασθενείς εντάσσονται

Το υπουργείο Υγείας θέσπισε το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ), ένα νέο θεσμικό εργαλείο για την καταγραφή και παρακολούθηση ασθενών με σοβαρά, χρόνια και σύνθετα προβλήματα όπως κατάκλιση, τραχειοστομία ή μηχανική υποστήριξη αναπνοής, που λαμβάνουν νοσοκομειακή φροντίδα στο δωμάτιο του σπιτιού τους.

Το μητρώο θεσπίζεται βάσει του άρθρου 83 του Ν. 4600/2019, με στόχο την ενιαία, ασφαλή και τεκμηριωμένη διαχείριση δεδομένων υγείας, και μέσα από αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας θα επεξεργάζονται και θα διασφαλίζουν τη νόμιμη και ασφαλή καταγραφή των στοιχείων των ασθενών.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ (Νοσοκομειακή Φροντίδα στο Σπίτι) στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης νοσηλείας κατ’ οίκον σε παιδιά και ενήλικες με βαριά νοσήματα, (π.χ νευρολογικές παθήσεις όπως νόσος κινητικού νευρώνα, μυασθένεια, κυστική ίνωση, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια κλπ), που χρειάζονται εξειδικευμένη μακροχρόνια φροντίδα σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Επίσης στο ΝΟΣΠΙ συμπεριλαμβάνονται και οι ογκολογικοί ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται μακροχρόνια υποστήριξη, αλλά και χορήγηση χημειοθεραπείας στο σπίτι υπό προϋποθέσεις.

Μέσα από το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ αυτοί οι χρόνιοι ασθενείς πλέον έχουν μια πλήρη νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι τους, υπό την επίβλεψη της ιατρονοσηλευτικής ομάδας του νοσοκομείου που τους παρακολουθεί. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συχνή πολύμηνη εισαγωγή τους στα νοσοκομεία ενώ ταυτόχρονα ελευθερώνεται πολλές κλίνες από τα νοσηλευτικά θεραπευτήρια.

Ποιοι ασθενείς εντάσσονται στο Μητρώο



Αναλυτικά η ένταξη στο Μητρώο αφορά ασθενείς που, βάσει ιατρικής αξιολόγησης, έχουν ανάγκη παρατεταμένης νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας στο σπίτι. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

ασθενείς με τραχειοστομία,

ασθενείς σε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό ή μηχανική υποστήριξη αναπνοής,

ασθενείς σε μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία,

ασθενείς με γαστροστομία ή παρεντερική διατροφή,

ασθενείς σε παρατεταμένη ενδοφλέβια αγωγή,

ασθενείς σε περιτοναϊκή κάθαρση,

ασθενείς που χρειάζονται εντατική φυσικοθεραπεία ή κινητική αποκατάσταση.

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική για όσους πληρούν τα κριτήρια και έχουν δώσει έγγραφη συναίνεση για τις απαραίτητες πράξεις φροντίδας.

Το Εθνικό Μητρώο ΝΟΣΠΙ στοχεύει στη συστηματική και ενιαία καταγραφή των ασθενών που λαμβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας σε όλη την επικράτεια.

Οι βασικοί σκοποί περιλαμβάνουν:

Συλλογή ακριβών δημογραφικών και κλινικών δεδομένων.

Παρακολούθηση της πορείας υγείας και των εκβάσεων της φροντίδας.

Αποτύπωση της χρήσης υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ και υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικών υγείας.

Καταγραφή αναγκών, επιπλοκών και παρεμβάσεων

υποστήριξη επαγγελματιών υγείας στον συντονισμό της φροντίδας.

Αξιολόγηση δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Διάθεση ανωνυμοποιημένων δεδομένων για έρευνα και επιδημιολογική επιτήρηση.

Το Μητρώο επιδιώκει να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ΝΟΣΠΙ, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή την προσωπική κατάσταση του ασθενούς.

Οι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών ΝΟΣΠΙ κατηγοριοποιούνται σε:

– Διαχειριστές Εφαρμογής,

-Θεράποντες Ιατρούς,

-Κλινικούς Φαρμακοποιούς ΝΟΣΠΙ

– Χρήστες Στατιστικής Πληροφόρησης, με δικαιώματα πρόσβασης που αντιστοιχούν στον ρόλο τους και λειτουργούν αθροιστικά όταν ένας χρήστης διαθέτει περισσότερους από έναν.

Οι Διαχειριστές Εφαρμογής έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις παραμέτρους του συστήματος, ενώ οι Θεράποντες Ιατροί μπορούν να εντάσσουν ασθενείς στο Μητρώο ή να ενημερώνουν τα πεδία του, ανάλογα με την ειδικότητα και τη θέση τους στο Κέντρο ΝΟΣΠΙ.

Οι Κλινικοί Φαρμακοποιοί ΝΟΣΠΙ έχουν πρόσβαση στο πλήρες ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό των ασθενών της μονάδας τους, για τη διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής σε συνεργασία με τους ιατρούς και τους νοσηλευτές.

Επίσης, οι Χρήστες Στατιστικής Πληροφόρησης έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία, χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης ασθενών, με στόχο την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων ανά περιοχή, ηλικιακή ομάδα, νόσημα ή άλλες παραμέτρους.

Ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας ορίζονται ο Οργανισμός Διασφάλισης και Ποιότητας της Υγείας (ΟΔΙΠΥ) και η ΗΔΥΚΑ.

