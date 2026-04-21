ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:31
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά

21.04.2026 09:56

Συστάθηκε το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι – Ποιοι ασθενείς εντάσσονται

giatros-sto-spiti

Το υπουργείο Υγείας θέσπισε το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ), ένα νέο θεσμικό εργαλείο για την καταγραφή και παρακολούθηση ασθενών με σοβαρά, χρόνια και σύνθετα προβλήματα όπως κατάκλιση, τραχειοστομία ή μηχανική υποστήριξη αναπνοής, που λαμβάνουν νοσοκομειακή φροντίδα στο δωμάτιο του σπιτιού τους.

Το μητρώο θεσπίζεται βάσει του άρθρου 83 του Ν. 4600/2019, με στόχο την ενιαία, ασφαλή και τεκμηριωμένη διαχείριση δεδομένων υγείας, και μέσα από αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας θα επεξεργάζονται και θα διασφαλίζουν τη νόμιμη και ασφαλή καταγραφή των στοιχείων των ασθενών.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ (Νοσοκομειακή Φροντίδα στο Σπίτι)  στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης νοσηλείας κατ’ οίκον σε παιδιά και ενήλικες με βαριά νοσήματα,  (π.χ νευρολογικές παθήσεις όπως νόσος κινητικού νευρώνα, μυασθένεια, κυστική ίνωση, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια κλπ), που χρειάζονται εξειδικευμένη μακροχρόνια φροντίδα σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Επίσης  στο ΝΟΣΠΙ συμπεριλαμβάνονται και οι ογκολογικοί ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται μακροχρόνια υποστήριξη, αλλά και χορήγηση χημειοθεραπείας στο σπίτι υπό προϋποθέσεις.

Μέσα από το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ αυτοί οι χρόνιοι ασθενείς πλέον έχουν μια πλήρη νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι τους, υπό την επίβλεψη της ιατρονοσηλευτικής ομάδας του νοσοκομείου που τους παρακολουθεί. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συχνή πολύμηνη εισαγωγή τους στα νοσοκομεία ενώ ταυτόχρονα ελευθερώνεται πολλές κλίνες από τα νοσηλευτικά θεραπευτήρια.

Ποιοι ασθενείς εντάσσονται στο Μητρώο


Αναλυτικά η ένταξη στο Μητρώο αφορά ασθενείς που, βάσει ιατρικής αξιολόγησης, έχουν ανάγκη παρατεταμένης νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας στο σπίτι. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • ασθενείς με τραχειοστομία,
  • ασθενείς σε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό ή μηχανική υποστήριξη αναπνοής,
  • ασθενείς σε μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία,
  • ασθενείς με γαστροστομία ή παρεντερική διατροφή,
  • ασθενείς σε παρατεταμένη ενδοφλέβια αγωγή,
  • ασθενείς σε περιτοναϊκή κάθαρση,
  • ασθενείς που χρειάζονται εντατική φυσικοθεραπεία ή κινητική αποκατάσταση.

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική για όσους πληρούν τα κριτήρια και έχουν δώσει έγγραφη συναίνεση για τις απαραίτητες πράξεις φροντίδας.

Το Εθνικό Μητρώο ΝΟΣΠΙ στοχεύει στη συστηματική και ενιαία καταγραφή των ασθενών που λαμβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας σε όλη την επικράτεια.
Οι βασικοί σκοποί περιλαμβάνουν:

  • Συλλογή ακριβών δημογραφικών και κλινικών δεδομένων.
  • Παρακολούθηση της πορείας υγείας και των εκβάσεων της φροντίδας.
  • Αποτύπωση της χρήσης υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ και υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικών υγείας.
  • Καταγραφή αναγκών, επιπλοκών και παρεμβάσεων
  • υποστήριξη επαγγελματιών υγείας στον συντονισμό της φροντίδας.
  • Αξιολόγηση δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας.
  • Διάθεση ανωνυμοποιημένων δεδομένων για έρευνα και επιδημιολογική επιτήρηση.

Το Μητρώο επιδιώκει να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ΝΟΣΠΙ, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή την προσωπική κατάσταση του ασθενούς.

Οι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών ΝΟΣΠΙ κατηγοριοποιούνται σε:

– Διαχειριστές Εφαρμογής,

-Θεράποντες Ιατρούς,

-Κλινικούς Φαρμακοποιούς ΝΟΣΠΙ

– Χρήστες Στατιστικής Πληροφόρησης, με δικαιώματα πρόσβασης που αντιστοιχούν στον ρόλο τους και λειτουργούν αθροιστικά όταν ένας χρήστης διαθέτει περισσότερους από έναν.

Οι Διαχειριστές Εφαρμογής έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις παραμέτρους του συστήματος, ενώ οι Θεράποντες Ιατροί μπορούν να εντάσσουν ασθενείς στο Μητρώο ή να ενημερώνουν τα πεδία του, ανάλογα με την ειδικότητα και τη θέση τους στο Κέντρο ΝΟΣΠΙ.

Οι Κλινικοί Φαρμακοποιοί ΝΟΣΠΙ έχουν πρόσβαση στο πλήρες ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό των ασθενών της μονάδας τους, για τη διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής σε συνεργασία με τους ιατρούς και τους νοσηλευτές.

Επίσης, οι Χρήστες Στατιστικής Πληροφόρησης έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία, χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης ασθενών, με στόχο την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων ανά περιοχή, ηλικιακή ομάδα, νόσημα ή άλλες παραμέτρους.

Ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας ορίζονται ο Οργανισμός Διασφάλισης και Ποιότητας της Υγείας (ΟΔΙΠΥ) και η ΗΔΥΚΑ.

Σύσταση-Εθνικού-Μητρώου-Ασθενών-ΝΟΣΠΙΛήψη

Διαβάστε επίσης:

Απρίλιος: Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του όρχεος – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νεαροί άνδρες

Μεγαλώνοντας υγιή παιδιά: Από τα εμβόλια έως τις καθημερινές συνήθειες – Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Λίπος στην κοιλιά: Πώς θα το «χάσεις» χωρίς… να πεινάσεις!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

tsiaras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσιάρας: Θα μας διευκολύνει να αρθεί η βουλευτική ασυλία και των 13 για να μην μείνει τίποτα στην σκιά

steliospetsas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας βουλευτών: Πρώτη απώλεια για τη ΝΔ, «θα απέχω» λέει ο Πέτσας

lesvos_ktinotrofoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Προσωρινό άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Σχοινάς: «Θετική εξέλιξη»

spiti-chatgpt-9
REAL ESTATE

Στο «σφυρί» το διαμέρισμα όπου «γεννήθηκε» το ChatGpt – Πωλείται για 1,5 εκατ. δολάρια (Photos)

doctros new
ΥΓΕΙΑ

ΙΣΑ: «Το Claw back παραμένει υψηλό και μη διαχειρίσιμο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων»

benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

tsiaras_new
steliospetsas_new
lesvos_ktinotrofoi_new
