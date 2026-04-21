Θάνατος υπαλλήλου στο υπουργείο Τουρισμού: Ζητούν από τους εργαζόμενους να μην μιλάνε για «αυτοκτονία»

Το τραγικό περιστατικό στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Τουρισμού στην Αμαλίας, με τον θάνατο της 51χρονης υπαλλήλου, μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου, έχει παγώσει τον οργανισμό, ενώ προκαλεί τεράστια ερωτήματα ο χειρισμός της υπόθεσης.

Ενώ εξαρχής θεωρήθηκε αυτοχειρία, η οποία αποδόθηκε σε ψυχολογικά προβλήματα που είχε εδώ και χρόνια η άτυχη, η ηγεσία του υπουργείου παροτρύνει με μάλλον πιεστικό και άκομψο τρόπο τους εργαζόμενους να μην μιλούν για «αυτοκτονία».

Σε συζητήσεις που γίνονται προφανώς ατύπως, αλλά με μορφή έντονης σύστασης, καλούνται οι εργαζόμενοι στο κτίριο να μην μπαίνουν σε εκτιμήσεις και άλλες κρίσεις για το περιστατικό, αλλά να αφήνουν κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό για τα αίτια της πτώσης. Μάλιστα σε αυτές τις συζητήσεις λέγεται και ότι μπορεί «να γλίστρησε» η άτυχη γυναίκα από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου, που βρίσκεται το γραφείο στο οποίο εργαζόταν.

Η προσπάθεια αυτή της ηγεσίας του υπουργείου αποδίδεται στην επιδίωξη να μετατοπιστεί η συζήτηση από ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση και πιθανόν και στην περίπτωση της 51χρονης: Στην σχετική ανυπαρξία μέριμνας για τους υπαλλήλους που εμφανίζουν θέματα ψυχολογικής φύσεως. Ένα θέμα που μάλλον έχει υποβαθμιστεί και μπορεί να περνά απαρατήρητο από τους αρμόδιους, καίτοι έχουν την ευθύνη να γνωρίζουν και να παρεμβαίνουν με πρακτικά και αποτελεσματικά μέτρα όπου απαιτείται η πρόνοια και η φροντίδα για τέτοιες περιπτώσεις.

Το θέμα βέβαια είναι ότι για τις συνθήκες και το αίτιο της τραγικής πτώσης μπορεί σχετικά εύκολα να αποφανθεί η αστυνομική έρευνα, καθώς στον ευρύτερο χώρο υπάρχουν (ή θα έπρεπε να υπάρχουν) κάμερες. Η έρευνα δηλαδή μπορεί να καταλήξει γρήγορα για το εάν πρόκειται πράγματι για αυτοκτονία ή αν γλίστρησε για κάποιο λόγο (ζαλάδα ή προσπάθεια να φτάσει κάποιο προσωπικό της αντικείμενο που της έπεσε), ώστε να μην υπάρχει η σύγχυση, ειδικά ανάμεσα σε εργαζόμενους που είναι ακόμα σοκαρισμένοι με το χαμό μίας συναδέλφου.

Άρα ο χειρισμός δεν μπορεί να επαφίεται στη διάθεση, τις (πολιτικές) αγωνίες και τις απόψεις της ηγεσίας του υπουργείου, αλλά να γίνει με βάση τα πραγματικά δεδομένα, τα αίτια και τις κινήσεις που οφείλει να κάνει στο εξής η δημόσια διοίκηση για ανάλογες πιθανές περιπτώσεις. Κι επειδή όντως το θέμα με την ψυχολογική παρακολούθηση ετέθη έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποδειχθεί τελικά πράξη αυτοκτονίας, το θέμα δεν παρακάμπτεται, αλλά τίθεται ως θέμα που οφείλουν οι αρμόδιοι να το δουν.

