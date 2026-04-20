Μεγαλώνοντας υγιή παιδιά: Από τα εμβόλια έως τις καθημερινές συνήθειες – Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Η υγεία των παιδιών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα και μία από τις σημαντικότερες πηγές ανησυχίας για κάθε γονέα. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο ζήτημα, που εκτείνεται από τις παιδικές λοιμώξεις και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, έως τη θεμελιώδη σημασία των εμβολιασμών.

«Η έγκυρη επιστημονική ενημέρωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς συμβάλλει στην αποδόμηση διαδεδομένων μύθων και στην αποσαφήνιση κρίσιμων θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον θηλασμό, την ψυχολογία της οικογένειας και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος των καθημερινών συνηθειών, όπως η ισορροπημένη διατροφή, ο επαρκής ύπνος και ο ορθολογικός περιορισμός της χρήσης οθονών, στη διαμόρφωση της ομαλής ανάπτυξης και της μελλοντικής υγείας των παιδιών», αναφέρει η κ. Μαρία Παπαδάκη, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής στο MetropolitanHospital.

Οι ανησυχίες των γονέων

Στη σύγχρονη εποχή, η διάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολία, με τον παιδίατρο να αποτελεί τον πλέον έμπιστο σύμβουλο που παρακολουθεί το παιδί από τα πρώτα του βήματα.

«Είναι σημαντικό να αποφεύγεται ο πανικός και οι “διαγνώσεις” μέσω διαδικτύου, οι οποίες συχνά παραπλανούν και τρομοκρατούν τους γονείς. Παράλληλα, σημαντική πηγή ανησυχίας αποτελούν οι λοιμώξεις και η πιθανότητα σοβαρής νόσησης», επισημαίνει η γιατρός.

Ένας υψηλός πυρετός θα πρέπει να οδηγεί στον παιδίατρο, ο οποίος θα εξετάσει το παιδί και θα δώσει σαφείς οδηγίες για την παρακολούθηση της πορείας της υγείας του.

«Για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, καθοριστικό ρόλο παίζουν η σωστή διατροφή, η συστηματική άσκηση και ο επαρκής ύπνος. Μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, τακτικά γεύματα, επαρκής ενυδάτωση, 9–12 ώρες καθημερινού ύπνου με σταθερή ρουτίνα, καθώς και ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από παθητικό κάπνισμα, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της υγείας των παιδιών», ενημερώνει η ειδικός.

Εμβόλια και μύθοι

Ο εμβολιασμός αποτελεί μία από τις πιο αυστηρά ελεγχόμενες και ασφαλείς ιατρικές πράξεις, έχοντας σώσει εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως.

«Είναι σημαντικό οι γονείς να τηρούν το επίσημο εμβολιαστικό χρονοδιάγραμμα και να επιδιώκουν έναν ειλικρινή διάλογο με τον παιδίατρο, προκειμένου να επιλύουν κάθε απορία. Η επιστήμη έχει καταρρίψει οριστικά τον μύθο που συνέδεε τα εμβόλια με τον αυτισμό, ενώ η εμπειρία της πανδημίας υπενθύμισε ότι ο εμβολιασμός προστατεύει όχι μόνο το άτομο, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο εμβόλιο έναντι του ιού HPV, το οποίο αποτελεί ένα πολύτιμο δώρο υγείας για παιδιά και των δύο φύλων, προστατεύοντάς τα από σοβαρές μορφές καρκίνου και άλλες κακοήθειες στην ενήλικη ζωή τους», επισημαίνει.

Θηλασμός

Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να συστήνει την αποκλειστική εφαρμογή του για τους πρώτους έξι μήνες ζωής του βρέφους. Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Όταν ο θηλασμός δεν είναι εφικτός για ιατρικούς, ψυχολογικούς ή πρακτικούς λόγους, καμία μητέρα δεν πρέπει να βιώνει ενοχές.

Διαταραχές λιπιδίων

«Τα αυξημένα επίπεδα λιπιδίων στα παιδιά αποτελούν αιτία προβληματισμού, καθώς, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία τους στην ενήλικη ζωή. Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική, καθώς οι βλάβες στα αγγεία ξεκινούν από νωρίς. Συχνά, η αυξημένη χοληστερίνη στα παιδιά έχει γενετική και κληρονομική βάση, ενώ σπανιότερα σχετίζεται με κακή διατροφή ή άλλα νοσήματα», εξηγεί.

Παιδική παχυσαρκία

Στην Ευρώπη, περίπου ένα στα τρία παιδιά είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, με τη χώρα μας να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά.

Τα αίτια είναι πολυπαραγοντικά και σχετίζονται κυρίως με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη σωματική δραστηριότητα και αυξημένο χρόνο μπροστά σε οθόνες.

Πρόκειται για ένα χρόνιο νόσημα με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη σωματική υγεία όσο και στην ποιότητα ζωής των παιδιών, ενώ συχνά συνοδεύεται από ψυχοκοινωνικές συνέπειες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, κοινωνικός αποκλεισμός και μειωμένη σχολική επίδοση.

«Η ουσιαστική αντιμετώπιση απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και συνηθειών σε επίπεδο οικογένειας. Συχνά, οι γονείς εστιάζουν αποκλειστικά στη διατροφή, παραβλέποντας τη σημασία του ποιοτικού ύπνου και του περιορισμού του χρόνου οθόνης, που επηρεάζουν καθοριστικά την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των παιδιών», επισημαίνει η ειδικός και συμπληρώνει: «Αν και το κινητό μπορεί να αποτελεί μια εύκολη λύση, η ενθάρρυνση των παιδιών να συμμετέχουν σε δημιουργικές και υγιείς δραστηριότητες αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση για το μέλλον τους», καταλήγει η κ. Παπαδάκη.

