Φωτιά σε πευκοδάσος στο Πήλιο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20/04/2026) σε δασική έκταση στο Νεοχώρι, Πηλίου.

Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Η φωτιά καίει πεύκα.

Διαβάστε επίσης

