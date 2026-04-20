Στα «κάγκελα» οι νοσηλευτές: «Αθέτησαν τα συμφωνηθέντα στο νέο νομοσχέδιο»

Τις σφοδρές αντιδράσεις των νοσηλευτών, προκάλεσε η δημοσιοποίηση του νέου νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Απριλίου. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι δεν περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που είχαν συζητηθεί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και κατηγορούν την ηγεσία της Αριστοτέλους για αθέτηση των συμφωνηθέντων.

Σημειώνεται ότι υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει πρόσφατα ότι στο νομοσχέδιο με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες – Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις» επρόκειτο να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου και την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ωστόσο, καμία από αυτές τις ρυθμίσεις δεν εμφανίζεται στο κείμενο που αναρτήθηκε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απρίλιου.

Οι έντονες αντιδράσεις των επαγγελματιών του κλάδου ανάγκασαν τον υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί εκ νέου επι του θέματος. Όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης θα υπάρξουν σημαντικές εξαγγελίες στις 12 Μαΐου, ημερομηνία που συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών.

«Για τους νοσηλευτές, που είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα στο ΕΣΥ, κάναμε μια πολύ μεγάλη σύσκεψη μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα υπό την Προεδρία του κυρίου Πρωθυπουργού. Θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις στις 12 Μαΐου, που είναι και η «Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών».

Ωστόσο φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών, δεν πείστηκαν. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ–ΕΣΥ, Γιώργος Αβραμίδης, το νομοσχέδιο «δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα» των εργαζομένων, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί. Μάλιστα αναφέρει ότι είχαν κατατεθεί συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν το σύστημα υγείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με τον πρόεδρο της, Μιχάλη Γιαννάκο, να μιλάει ξεκάθαρα για αθέτηση δεσμεύσεων. Όπως σημειώνει, η δημιουργία ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου είχε παρουσιαστεί ως δεδομένη, τόσο σε συναντήσεις όσο και σε δημόσιες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας.

Η Ομοσπονδία δηλώνει ότι θα κινηθεί δυναμικά τις επόμενες ημέρες, ζητώντας την άμεση προσθήκη της σχετικής διάταξης. Οι νοσηλευτές κάνουν λόγο για μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους που έχει περάσει ο κλάδος διαχρονικά και αναμένουν πλέον συγκεκριμένες πράξεις.

Διαβάστε επίσης:

Ακμή γύρω από το στόμα: Αιτίες και αντιμετώπιση

Νέα έρευνα: Περίπου ένας στους 60 άνδρες και γυναίκες άνω των 40 ετών έχει σημαντικό πρόβλημα στο ήπαρ χωρίς να το γνωρίζει

Κραυγή αγωνίας από τις ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών: «Ο βιοδείκτης HRD εφαρμόζεται λάθος και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ασθενείς»