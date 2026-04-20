ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 17:11
20.04.2026 15:59

ΠΑΣΟΚ για Καββαδά: Πώς υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία και είχε παράλληλα επιχείρηση ποτών;

pasok_0910_1920-1080_new

«Στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πουν οτιδήποτε για να πετάξουν λάσπη και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως προς αυτόν τον ισχυρισμό του παραθέτει «μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα».

Ειδικότερα αναφέρει:

– «Για τον κ. Μαρινάκη, σήμερα, η παραίτηση Λαζαρίδη ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη λόγω της επικοινωνιακής διαχείρισης που έγινε από τον πρώην υφυπουργό. Στις 14 Απριλίου ήταν… “ανθρωποφαγία”».

– «Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μπερδεύει τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας που είναι δεδομένο με την αναστολή τής κομματικής ιδιότητας, με την οποία συμφώνησε δημόσια και ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος. Τον ”ενοχλούν” οι διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τον ενοχλούσαν οι διαρροές από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον κ. Παναγόπουλο».

Εν είδει υστερόγραφου, στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά γεννιέται μια εύλογη απορία».

Συγκεκριμένα θέτει το ερώτημα «πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση ”Εμπόριο Ποτών Καββαδάς” δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;».

google_news_icon

beirut-87123

police austria
patrick muldoon 66- new
sydney sweeney_2004_1920-1080_new
islamabad
oropos_lewforeio
syrigos portosalte (1)
kovesi
dimitris_markopoulos_new
pliromi-kinito-karta
beirut-87123

police austria
patrick muldoon 66- new
