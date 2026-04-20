ΠΑΣΟΚ: Αποχώρησε η αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης – «Οι θέσεις που εκφράζω δεν συγκροτούν την κεντρική κατεύθυνση στο ΠΑΣΟΚ»

Με άρθρο της στην «Εφημερίδα των Συντακτών», στο οποίο αφήνει συνολικές αιχμές για την ηγεσία του κόμματος, η δικηγόρος και – πλέον, πρώην – αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης, Άννα Παπαδοπούλου, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ.

Στο άρθρο της, η Ά. Παπαδοπούλου σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «το πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν λειτούργησε ως μια πραγματική πολιτική διαδικασία, ικανή να ανοίξει τη συζήτηση και για τα παραπάνω θέματα. Δεν υπήρξαν συγκροτημένες ψηφοφορίες επί κειμένων, ούτε πραγματική εμβάθυνση στις στρατηγικές επιλογές της παράταξης. Αντίθετα, κυριάρχησαν προκατασκευασμένοι συσχετισμοί και μια μάχη μηχανισμών με βασικό στόχο την αναπαραγωγή και ισχυροποίηση της ηγετικής ομάδας».

Επίσης, αναφέρει ότι «η καθαρή γραμμή που διαχώριζε τη δημοκρατική παράταξη από τις δυνάμεις της συντήρησης σταδιακά θόλωσε και αποδυναμώθηκε. Μαζί της αποδυναμώθηκε και η σχέση εμπιστοσύνης με τα μεσαία στρώματα και τις λαϊκές τάξεις, που ιστορικά εξέφραζε το ΠΑΣΟΚ», προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αυτοκριτική για την “κολλημένη βελόνα” ούτε για το γεγονός ότι σε μια ευνοϊκή πολιτικά συγκυρία το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συγκροτήσει πλειοψηφικό ρεύμα».

Στο πλαίσιο αυτό, η Ά. Παπαδοπούλου τονίζει ότι «είναι προφανές ότι οι θέσεις που εκφράζω δεν συγκροτούν την κεντρική κατεύθυνση στο ΠΑΣΟΚ. Με σεβασμό στον χώρο, τις συντρόφισσες και τους συντρόφους, η αποχώρησή μου συνιστά μια συνεπή στάση», και προσθέτει ότι «αν υπάρχει ένας πραγματικά προοδευτικός δρόμος, αυτός περνά μέσα από την ανασυγκρότηση του χώρου με όρους εμπιστοσύνης, ξεκινώντας από τη βάση της κοινωνίας. Γιατί η κοινωνία δεν αναζητά απλώς διακηρύξεις, ζητά αξιοπιστία, καθαρό σχέδιο και απτή προοπτική».

Η τελευταία αναφορά μπορεί να ερμηνευθεί και ως έκφραση πρόθεσης της Ά. Παπαδοπούλου να προσχωρήσει στο κόμμα που συνθέτει ο Αλέξης Τσίπρας, αν και ακόμα δεν είναι κάτι ξεκάθαρο.

Διαβάστε επίσης

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Νέα «καρφιά» Βλαχου εφ’ όλης της ύλης: «Απορώ γιατί επιμένει» ο Γεωργιάδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «έπρεπε να παραιτηθεί άμεσως» ο Λαζαρίδης

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι κυβερνητικές προτάσεις για άρθρα 86, 16, εκλογικό νόμο, δικαιοσύνη και μονιμότητα στο δημόσιο