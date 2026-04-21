ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:27
21.04.2026 11:41

Αλεπουδάκια έπεσαν σε πισίνα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης (photos)

alepou new

Μια διαφορετική διάσωση πραγματοποίησαν πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά διέσωσαν δύο υπέροχα αλεπουδάκια τα οποία είχαν πέσει σε… πισίνα στο Πανόραμα.

Τα δύο χαριτωμένα ζωάκια, διέφυγαν από την προσοχή της μητέρας τους και βρέθηκαν στην πισίνα ανήμπορα να βγουν έξω και… άρχισαν τα κλάματα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και στο σημείο βρέθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα του 3ου πυροσβεστικού σταθμού της Θεσσαλονίκης, η Εύη Τουτζάρη και ο Δημήτρης Βατιανης.

Στη συνέχεια, οι δύο διασώστες απομάκρυναν με πολύ προσοχή τα χαριτωμένα αλεπουδάκια από την πισίνα και τα απελευθέρωσαν στο δάσος με την ελπίδα η μαμά τους να παρακολουθούσε την επιχείρηση και να τα ξανασυναντήσει μόλις απομακρυνθούν οι διασώστες.

tsiaras_new
steliospetsas_new
spiti-chatgpt-9
doctros new
dion–new
benitez
dimitris_markopoulos_new
georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
pliromi-kinito-karta
evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
