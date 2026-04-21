Αλεπουδάκια έπεσαν σε πισίνα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης (photos)

Μια διαφορετική διάσωση πραγματοποίησαν πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά διέσωσαν δύο υπέροχα αλεπουδάκια τα οποία είχαν πέσει σε… πισίνα στο Πανόραμα.

Τα δύο χαριτωμένα ζωάκια, διέφυγαν από την προσοχή της μητέρας τους και βρέθηκαν στην πισίνα ανήμπορα να βγουν έξω και… άρχισαν τα κλάματα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και στο σημείο βρέθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα του 3ου πυροσβεστικού σταθμού της Θεσσαλονίκης, η Εύη Τουτζάρη και ο Δημήτρης Βατιανης.

Στη συνέχεια, οι δύο διασώστες απομάκρυναν με πολύ προσοχή τα χαριτωμένα αλεπουδάκια από την πισίνα και τα απελευθέρωσαν στο δάσος με την ελπίδα η μαμά τους να παρακολουθούσε την επιχείρηση και να τα ξανασυναντήσει μόλις απομακρυνθούν οι διασώστες.

Διαβάστε επίσης

