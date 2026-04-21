«Practical Magic 2»: Η μεγάλη επιστροφή των Nicole Kidman και Sandra Bullock ως αδελφές Owens στο πρώτο trailer του sequel (video)

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) και η Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) επιστρέφουν μετά από πάνω από δύο δεκαετίες, για περισσότερη μαγεία.

Η Warner Bros. κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το «Practical Magic 2», το οποίο έκανε την πρεμιέρα του την περασμένη εβδομάδα στο CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Σούζαν Μπίερ (Susanne Bier) το σίκουελ εξερευνά τη βαθιά σύνδεση της μαγείας με το παρελθόν της οικογένειας Owens. Οι δύο αδελφές έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με μια απειλητική κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.

Μαζί με τις βραβευμένες με Όσκαρ πρωταγωνίστριες στους ρόλους των Sally και Gilly Owens το καστ περιλαμβάνει τους Τζόι Κινγκ (Joey King), Μέισι Γουίλιαμς (Maisie Williams), Σόλο Μαριντουένια (Xolo Maridueña), Σόλι ΜακΛέοντ (Solly McLeod) και Λι Πέις (Lee Pace).

Οι Στόκαρντ Τσάνινγκ (Stockard Channing) και Νταϊάν Γουίστ (Dianne Wiest) επιστρέφουν στους ρόλους των θείων Frances και Jet Owens όπως και στην αρχική ταινία του 1998.

Στο sequel η Sally έχει πλέον μεγαλώσει τις κόρες της, ενώ η Gilly φαίνεται να απολαμβάνει μία ήσυχη καθημερινότητα με συντροφιά μια μαύρη γάτα. Ωστόσο οι ζωές τους ανατρέπονται όταν ένας μυστηριώδης άντρας παρασύρει τις δύο αδελφές μακριά από τη γραφική τους πόλη για μια επικίνδυνη αποστολή.

Το σενάριο, βασισμένο στο μυθιστόρημα «The Book of Magic» της Άλις Χόφμαν (Alice Hoffman), υπογράφουν ο Ακίβα Γκόλντσμαν (Akiva Goldsman) και η Τζόρτζια Πρίτσετ (Georgia Pritchett).

Σύμφωνα με το Variety, στη παραγωγή συμμετέχουν οι δύο πρωταγωνίστριες μαζί με την Ντενίζ ΝτιΝόβι (Denise DiNovi), ενώ οι Άντριου Κόσοβ (Andrew Kosove), Μπρόντερικ Τζόνσον (Broderick Johnson), Ντόναλντ Σαμπουρίν (Donald Sabourin) και η συγγραφέας του βιβλίου έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών.

Το «Practical Magic 2» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου.

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

Ο Τζον Πάουελ συνθέτει τη μουσική για την ταινία «Minions & Monsters»

«The Dog Stars»: Jacob Elordi και Josh Brolin πρωταγωνιστούν στο νέο μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ του Ridley Scott (photos/video)